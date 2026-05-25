لأول مرة في التاريخ.. قائمة إسبانيا للمونديال بدون لاعبي ريال مدريد

خلت قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم 2026 من أي لاعب ينتمي إلى ريال مدريد، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الإسباني بالمونديال، بعدما أعلن المدرب لويس دي لا فوينتي قائمته النهائية استعدادًا للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وأعلن دي لا فوينتي القائمة بقيادة النجم الشاب لامين يامال، وشهدت عودة لاعب آرسنال ميكيل ميرينو بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب عن قائمة «لا روخا» كل من دين هاوسن وداني كارفاخال، بعد معاناتهما من الإصابات خلال الموسم، ليخرج ريال مدريد بالكامل من حسابات المنتخب الإسباني في كأس العالم لأول مرة.

وشارك ميرينو، أحد العناصر المفضلة لدى دي لا فوينتي، كبديل مع آرسنال أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، ليسجل ظهوره الأول منذ يناير الماضي عقب تعافيه من كسر في القدم.

واستدعى المدير الفني لمنتخب إسبانيا المدافعين إريك جارسيا ومارك بوبيل بعد الموسم الذي قدماه مع برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما استبعد أيضًا روبان لو نورمان لاعب أتلتيكو مدريد.

ولعب لامين إلى جانب رودري ونيكو ويليامز دورًا مهمًا في تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024، رغم أن جناح أتلتيك بلباو عانى من عدة إصابات خلال الموسم الجاري.

ودخل لامين قائمة المنتخب رغم معاناته من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها مع برشلونة منذ نهاية أبريل الماضي، وهي الإصابة التي تهدد مشاركته في المباريات الأولى من البطولة.

وضمت قائمة منتخب إسبانيا 26 لاعبًا، هم: أوناي سايمون، دافيد رايا، جوان غارسيا، ماركوس يورينتي، مارك بوبيل، بيدرو بورو، أيمريك لابورت، إريك جارسيا، باو كوبارسي، مارك كوكوريا، أليخاندرو غريمالدو، رودري، مارتن سوبيمندي، ميكيل ميرينو، بيدري، غافي، فابيان رويس، أليكس بايينا، ييريمي بينو، فيكتور مونيوس، ميكل أويارسابال، فيران توريس، لامين جمال، داني أولمو، نيكو وليامس، وبورخا إيغليسياس.