قائمة المنتخبات الأكثر حصولًا على ميداليات في كأس العالم

فرضت منتخبات محددة سيطرتها على منصات التتويج في كأس العالم منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930، بعدما نجح 20 منتخبًا فقط في إنهاء البطولة ضمن المراكز الثلاثة الأولى، خلال 22 نسخة أقيمت على مدار 96 عامًا.

وشهد تاريخ المونديال تنافسًا طويلًا بين القوى التقليدية في كرة القدم، بينما بقي حلم الوصول إلى منصة التتويج بعيدًا عن أغلب المنتخبات، رغم اتساع عدد المشاركين وتبدل الأجيال عبر السنين.

وتصدر منتخب ألمانيا قائمة المنتخبات الأكثر حصولًا على الميداليات في كأس العالم، بعدما جمع 12 ميدالية خلال 18 مشاركة، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، حيث توج باللقب أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، بينما حصل على الوصافة في نسخ 1966 و1982 و1986 و2002، ونال المركز الثالث في أعوام 1934 و1970 و2006 و2010.

وجاء منتخب البرازيل في المركز الثاني بـ 9 ميداليات، لكنه بقي صاحب الرقم الأكبر في عدد مرات الفوز باللقب، بعدما توج بكأس العالم 5 مرات خلال مشاركته في جميع النسخ الـ22 للمسابقة، وحقق المنتخب البرازيلي الذهب في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، إضافة إلى فضيتين في 1950 و1998 وبرونزيتين في 1938 و1978.

واحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث بعدما حصد 7 ميداليات متنوعة خلال 18 مشاركة، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة، إذ فاز باللقب أعوام 1934 و1938 و1982 و2006، بينما حصل على الوصافة في 1970 و1994، ونال البرونزية عام 1990.

وحل منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الأخيرة في قطر 2022، بالمركز الرابع بعدما جمع 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات دون أي برونزية، حيث توج باللقب أعوام 1978 و1986 و2022، بينما خسر النهائي في نسخ 1930 و1990 و2014.

وتساوى منتخب فرنسا مع الأرجنتين في عدد الميداليات بعدما جمع 6 ميداليات خلال 16 مشاركة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، إذ فاز باللقب في 1998 و2018، وخسر النهائي في 2006 و2022، بينما حصل على المركز الثالث في 1958 و1986.

وفشل منتخب هولندا في تحقيق لقب كأس العالم رغم امتلاكه 4 ميداليات، بعدما خسر النهائي 3 مرات أعوام 1974 و1978 و2010، إلى جانب حصوله على البرونزية في نسخة 2014.

وواصل منتخب كرواتيا حضوره القوي في كأس العالم منذ ظهوره الأول كدولة مستقلة عام 1998، بعدما حصد 3 ميداليات خلال 6 مشاركات فقط، بواقع فضية في 2018 وبرونزيتين في 1998 و2022.

واكتفى منتخب السويد بـ 3 ميداليات دون أي لقب، بعدما حصل على الفضية في نسخة 1958، إضافة إلى برونزيتين في 1950 و1994، رغم مشاركته في البطولة 12 مرة.

واحتفظ منتخب أوروغواي بمكانته التاريخية بعدما توج بلقب النسختين الأولى والثانية التي حققها عام 1950، ليجمع ذهبيتين فقط خلال 14 مشاركة بالمونديال.

وحصد منتخب تشيكوسلوفاكيا، قبل انفصال التشيك وسلوفاكيا، ميداليتين فضيتين في نسختي 1934 و1962، بينما اكتفى منتخب المجر بفضيتين في 1938 و1954 رغم امتلاكه واحدًا من أقوى الأجيال في تاريخ اللعبة خلال منتصف القرن الماضي.

وحقق منتخب بولندا برونزيتين في نسختي 1974 و1982، بعدما عاش فترة قوية في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، بينما بقي منتخب إنجلترا مكتفيًا بلقبه الوحيد الذي حققه على أرضه عام 1966، دون أي فضيات أو برونزيات.

وسار منتخب إسبانيا على النهج نفسه بعدما حقق لقبًا وحيدًا في نسخة 2010، رغم امتلاكه عددًا كبيرًا من النجوم عبر تاريخه، إلى جانب تتويجه بكأس الأمم الأوروبية 4 مرات ودوري الأمم الأوروبية عام 2023، فيما يرشحه كثيرون للمنافسة على لقب مونديال 2026.

وحصلت منتخبات النمسا وبلجيكا وتشيلي والبرتغال وتركيا والولايات المتحدة على ميدالية واحدة فقط لكل منها، إذ نالت النمسا البرونزية عام 1954، وحققت بلجيكا المركز الثالث في 2018، بينما حصلت تشيلي على البرونزية في نسخة 1962 التي استضافتها، ونالت البرتغال المركز الثالث عام 1966 بقيادة إيزيبيو.

ودخل منتخب تركيا قائمة المتوجين بالميداليات رغم مشاركته مرتين فقط في كأس العالم، بعدما حصل على برونزية مونديال 2002، بينما اكتفى المنتخب الأمريكي ببرونزية النسخة الأولى عام 1930، قبل أن يستعد لاستضافة كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، سعيًا لتحقيق إنجاز جديد على أرضه.