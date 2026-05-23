رونالدو وميسي يواصلان الهيمنة على قمة أغنى الرياضيين في العالم



واصل الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فرض هيمنتهما على عالم الرياضة، بعدما تصدرا قائمة مجلة «فوربس» لأعلى 10 رياضيين دخلاً خلال آخر 12 شهراً، في تصنيف شهد حضور نخبة من نجوم الرياضة العالمية، وسط استمرار النفوذ السعودي بقوة في المشهد الرياضي والاقتصادي.



واعتلى رونالدو قمة القائمة بإجمالي دخل بلغ 300 مليون دولار، مستفيداً من عقده الضخم مع النصر، والذي قدرت «فوربس» راتبه السنوي فيه بـ 235 مليون دولار، ليحقق «الدون» صدارة التصنيف للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة في مسيرته، معادلاً الرقم التاريخي لأسطورة كرة السلة مايكل جوردان.



وحافظ ميسي على مكانه بين كبار اللعبة، بحلوله ثالثاً، بإجمالي 140 مليون دولار، موزعة بالتساوي بين عوائده داخل الملعب وخارجه، بينما جاء الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز في المركز الثاني بـ 170 مليون دولار، مستفيداً من شراكاته وصفقاته المرتبطة بموسم الرياض.



وكشفت القائمة عن الحضور القوي لنجوم من رياضات مختلفة، إذ حقق سائق فيراري لويس هاميلتون دخلاً بلغ 100 مليون دولار، وهو أعلى رقم في مسيرته منذ عام 2021، بينما واصل نجم البيسبول الياباني، شوهي أوتاني، تألقه بتحقيق 127.6 مليون دولار، معظمها من عقود الرعاية والإعلانات، مع علامات عالمية ويابانية كبرى.



كما ضمت القائمة أسماء بارزة أخرى، من بينها ليبرون جيمس بـ 137.8 مليون دولار، وستيفن كاري بـ 124.7 مليون دولار، وجون رام بـ 107 ملايين دولار، وكريم بنزيما بـ 104 ملايين دولار، إضافة إلى كيفن دورانت بـ 103.8 ملايين دولار.



وأبرز التقرير التأثير المتزايد للاستثمارات السعودية في الرياضة العالمية، سواء عبر عقود نجوم كرة القدم، مثل رونالدو وبنزيما، أو من خلال دعم بطولات ومشاريع كبرى، مثل لايف غولف، والتي استفاد منها جون رام بشكل مباشر.



وكشفت الإحصاءات أن متوسط أعمار الرياضيين العشرة الأوائل بلغ 37 عاماً، وهو الأعلى منذ انطلاق التصنيف، ما يعكس استمرار الأساطير الرياضية في الحفاظ على قيمتها التسويقية والفنية، حيث يبلغ رونالدو وهاميلتون وليبرون جيمس 41 عاماً، بينما يعد أوتاني وجون رام، البالغان 31 عاماً، الأصغر سناً في القائمة التي تجاوز جميع أعضائها حاجز 100 مليون دولار، للعام الثالث توالياً.