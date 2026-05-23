موهبة أرسنال السرية تنضم لمعسكر إنجلترا



كشف تقرير صحفي إنجليزي عن هوية اللاعب الشاب الذي أبقى المدرب الألماني توماس توخيل اسمه سرياً، خلال إعلانه قائمة منتخب إنجلترا، استعداداً لمعسكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكدت صحيفة «ديلي ميل»، انضمام إيثان نوانيري، لاعب أرسنال، إلى معسكر منتخب إنجلترا كأحد اللاعبين الشباب المساندين للتحضيرات، ليكون اللاعب الرابع والأخير الذي يستدعيه توخيل للمشاركة في التدريبات خلال المعسكر المقرر إقامته في فلوريدا.



وكان توخيل قد أعلن قائمته النهائية المكونة من 26 لاعباً، إلى جانب استدعاء ثلاثة مواهب شابة للمشاركة في التدريبات، وهم ريو نغوموها مهاجم ليفربول، وجوش كينغ لاعب فولهام، وأليكس سكوت لاعب بورنموث، بالإضافة إلى جيسون ستيل حارس برايتون.



ومن المنتظر أن يبدأ المعسكر في الأول من يونيو المقبل بمدينة ميامي، ويتخلله خوض مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا، ضمن استعدادات منتخب «الأسود الثلاثة» لكأس العالم 2026.



وجاء قرار ضم اللاعبين الشباب بسبب تأخر انضمام بعض نجوم أرسنال المشاركين مع فريقهم في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو، وهم بوكايو ساكا، وديكلان رايس، ونوني مادويكي، وإيبيريتشي إيزي.



وكان توخيل قد رفض في البداية الكشف عن اسم اللاعب الرابع، وقال خلال المؤتمر الصحفي: «سنضم بعض اللاعبين الشباب للتدرب معنا من أجل الحفاظ على حجم المجموعة وإدارة دقائق اللعب خلال المباراتين الوديتين»، قبل أن يضيف: «هناك لاعب آخر لا يمكننا ذكر اسمه حالياً».



ويعد نوانيري، البالغ من العمر 19 عاماً، واحداً من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، بعدما تدرج في صفوف أرسنال منذ سن الثامنة، وحقق رقماً تاريخياً عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 15 عاماً و181 يوماً، خلال مواجهة برينتفورد يوم 18 سبتمبر 2022.



وقضى نوانيري النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لكنه عانى قلة المشاركات في ظل الموسم المضطرب الذي عاشه النادي ورحيل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي بالتراضي في فبراير الماضي.



وشارك اللاعب أساسياً في ثلاث مباريات فقط من أصل 16 مباراة خاضها مارسيليا في النصف الثاني من الموسم، لكنه نجح رغم ذلك في تسجيل هدفين، كان أولهما خلال ظهوره الأول أمام لانس.



وفي المقابل، حظي أليكس سكوت بإشادة خاصة من توخيل، بعدما تقبل استبعاده من القائمة النهائية بروح احترافية، رغم تلقيه مكالمة مخيبة للآمال بعد اقترابه من التواجد ضمن القائمة الموسعة.



وقال المدرب الألماني: «أنا سعيد بوجود هؤلاء اللاعبين معنا، وخاصة أليكس سكوت، الذي كان قريباً للغاية من القائمة النهائية، ورد فعله كان رائعاً وأظهر شخصية قوية ورغبة حقيقية في التطور والاقتراب أكثر من المنتخب الأول».



كما يبرز ريو نغوموها، صاحب الـ17 عاماً، كأحد أبرز المواهب الصاعدة في ليفربول، بعدما شارك في 18 مباراة هذا الموسم، وأسهم بهدفين وتمريره حاسمة، في حين واصل جوش كينغ، لاعب وسط فولهام البالغ 19 عاماً، لفت الأنظار بمشاركته في 31 مباراة سجل خلالها هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.