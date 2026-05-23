تصميم يروي تاريخ الأبطال من مارادونا إلى ميسي.. طائرة خاصة تنقل الأرجنتين إلى كأس العالم



كشفت شركة الطيران الحكومية الأرجنتينية عن طائرة معدّلة من طراز إيرباص إيه 330-200 خُصصت لنقل منتخب الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة رمزية تعكس طموح أبطال العالم للدفاع عن لقبهم بقيادة القائد ليونيل ميسي.



وجرى تقديم الطائرة الجديدة داخل الحظيرة الخامسة في مطار إيزيزا الدولي قرب بوينس آيرس، وسط حضور مسؤولين وعاملين في الشركة، حيث ظهرت بهوية بصرية لافتة تستحضر أمجاد الكرة الأرجنتينية وروح الجيل الحالي المعروف باسم "لا سكالونيتا".



وحمل ذيل الطائرة الرقم "10" الشهير، في تحية رمزية تجمع بين قائد المنتخب الحالي ميسي وأسطورة الكرة الراحل دييغو مارادونا، في حين زُيّنت الطائرة بثلاث نجوم ذهبية ترمز إلى ألقاب الأرجنتين العالمية أعوام 1978 و1986 و2022.



كما حملت محركات الطائرة رسماً خاصاً لحرف "سي"، في إشارة إلى شارة القيادة، ضمن تصميم قالت الشركة إنه يجسد فكرة "القائد الذي يوجّه المسار".



وتدخل الأرجنتين منافسات مونديال 2026 بطموحات كبيرة للحفاظ على تاجها العالمي، في حين تتجه الأنظار مجدداً إلى ميسي، الذي لا يزال يمثل الأمل الأكبر لجماهير التانغو الساعية إلى تكرار إنجاز كأس العالم في قطر.



ومن المقرر أن تُستخدم الطائرة وسيلة نقل رئيسة للبعثة الأرجنتينية خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى تشغيل رحلات تجارية خاصة لخدمة آلاف المشجعين الأرجنتينيين المتوقع سفرهم لمساندة منتخبهم.



وتبدأ الطائرة رحلاتها العابرة للقارات قبيل مباريات الأرجنتين الافتتاحية في المجموعة العاشرة أمام منتخبات الجزائر والنمسا والأردن.