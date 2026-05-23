تريزيغيه: خبراتنا وسلاح صلاح يقودان مصر للحلم المونديالي



أكد محمود حسن «تريزيغيه»، جناح الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، أن هدف «الفراعنة» في نهائيات كأس العالم 2026، يتمثل في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، مشيراً إلى أن المشاركة الثانية له في المونديال تمثل شعوراً استثنائياً في مسيرته الكروية.



ويستعد منتخب مصر لخوض ظهوره الرابع في تاريخ كأس العالم، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.



وقال تريزيغيه، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن التواجد في كأس العالم يظل الحلم الأكبر لأي لاعب، مضيفاً: «إنه شعور رائع، وأتمنى أن أكون محظوظاً بالمشاركة، والتواجد في البطولة الأهم في العالم أمر استثنائي، والمشاركة فيها للمرة الثانية لها طابع مختلف تماماً».



واستعاد نجم الأهلي ذكريات مشاركته الأولى في مونديال 2018 بروسيا، مؤكداً أنها كانت تجربة مليئة بالدروس رغم النتائج غير المرضية، وقال: «كانت لحظة تحقيق حلم الطفولة باللعب في كأس العالم، وتعلمت منها الكثير، وأتمنى أن تكون النسخة المقبلة أفضل بكثير بالنسبة لنا».



وتحدث تريزيغيه عن خيبة الإخفاق في التأهل إلى مونديال 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح، واصفاً تلك اللحظة بأنها من أصعب الفترات في مسيرته الدولية، قبل أن يؤكد قدرة المنتخب على تجاوزها والتركيز على تقديم صورة قوية في النسخة المقبلة.



وخلال رحلته الطويلة مع المنتخب المصري، تحول تريزيغيه من لاعب شاب إلى أحد القادة داخل غرفة الملابس، بعدما خاض أكثر من 90 مباراة دولية وسجل أكثر من 20 هدفاً، إلى جانب مساهماته الحاسمة في أبرز لحظات «الفراعنة»، وعلى رأسها الانطلاقة الشهيرة التي تسببت في ركلة الجزاء التاريخية أمام منتخب الكونغو، والتي قادت مصر للتأهل إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 28 عاماً.



وقال اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً: «تمثيل منتخب مصر مسؤولية ضخمة تجاه أكثر من 120 مليون شخص، وأنا موجود مع المنتخب منذ 13 عاماً، وشاركت في جميع البطولات الكبرى، وأتمنى الاستمرار لأطول فترة ممكنة».



كما أشاد تريزيغيه بزميله وقائد المنتخب محمد صلاح، مؤكداً أن نجم ليفربول يمثل مصدر فخر لكل المصريين، وقال: «تاريخه يتحدث عن نفسه، وكان بالنسبة لنا أفضل لاعب في العالم، ووجوده يمنح المنتخب قوة كبيرة، ونتمنى مساعدته على تحقيق أكبر طموحاته».



وعن الجيل الجديد داخل المنتخب، شدد تريزيغيه على أهمية نقل الخبرات إلى اللاعبين الشباب بالتعاون مع الحارس والقائد محمد الشناوي، موضحاً: «بمجرد ارتداء قميص منتخب مصر، يجب أن تدرك قيمة المسؤولية، وهناك ملايين يتمنون هذا المكان، ولذلك يجب الحفاظ على قيمة القميص».



واختتم تريزيغيه تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأول للمنتخب المصري هو عبور دور المجموعات، قبل التفكير في الذهاب بعيداً في البطولة، قائلاً: «هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، وتحقيق إنجاز كبير يرفع اسم مصر عالياً».