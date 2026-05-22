قوائم المونديال بأسلوب هوليوودي.. سباق المنتخبات على خطف الأنظار قبل صافرة البداية



لم تعد إعلانات قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم مجرد بيان رسمي يقتصر على نشر أسماء اللاعبين، بل تحولت إلى مساحة مفتوحة للإبداع والتسويق وصناعة التفاعل الجماهيري. ومع التطور الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي واشتداد المنافسة على جذب الانتباه، بدأت المنتخبات تبحث عن طرق غير تقليدية للكشف عن قوائمها، عبر فيديوهات سينمائية، وأفكار مستوحاة من الثقافة الشعبية، وتقنيات بصرية تحاكي أسلوب الأفلام والإعلانات العالمية.



وقبل انطلاق صافرة كأس العالم 2026، تخوض المنتخبات سباقاً مختلفاً خارج المستطيل الأخضر، عنوانه خطف الأنظار وتحقيق الانتشار الرقمي. بعض المنتخبات استعانت بمشاهير وفنانين، وأخرى لجأت إلى الأطفال أو المؤثرين، فيما استخدمت منتخبات عدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والرسوم المتحركة لإضفاء طابع مبتكر على إعلان قوائمها. هذه الأساليب لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية، بل أصبحت جزءاً من الهوية الإعلامية والتسويقية للمنتخب، ورسالة موجهة للجماهير والرعاة ووسائل الإعلام حول العالم.



ويبدو أن المنافسة الإبداعية في إعلان القوائم باتت لا تقل إثارة عن المنافسة داخل الملعب، في مشهد يعكس كيف غيّرت كرة القدم الحديثة مفهوم التواصل مع الجمهور وصناعة الحدث الرياضي.

وفي أحدث هذه المحاولات، خطف منتخب السنغال الأضواء بعدما كشف عن قائمته المشاركة في كأس العالم 2026 من خلال فيديو اتسم بالمؤثرات البصرية والأسلوب السينمائي، ما منح الإعلان انتشاراً سريعاً وأثار إعجاب الجماهير والمتابعين.



وكشف المنتخب النرويجي عن قائمته بأسلوب مبتكر، حيث ظهر هارالد الخامس، ملك النرويج، في مقطع فيديو متحدثاً عن البلاد والرياضة ومشاركة المنتخب في المونديال بأنه حدث تاريخي، موجهاً رسالة للاعبين والجماهير.



وأثار منتخب كوراساو اهتمام الجماهير بعد الكشف عن قائمته المشاركة في كأس العالم 2026 بأسلوب فني غير معتاد، حمل عنوان «الموجة الزرقاء».



وجاء الإعلان عبر مقطع فيديو نشره اتحاد كوراساو، عبر حسابه الرسمي، ظهر فيه أحد المغنين داخل استوديو أثناء التحضير لأداء أغنية، قبل أن يطرق طفل باب الاستوديو ويسلمه قائمة اللاعبين المختارين للمونديال، ليبدأ بعدها في ترديد أسماء اللاعبين واحداً تلو الآخر بطريقة إبداعية جذبت المتابعين. كما ركز الفيديو على إبراز الطبيعة الخلابة في كوراساو والترويج لها بوصفها وجهة سياحية مميزة في منطقة الكاريبي.



ويستعد المنتخب، المعروف بلقب «الموجة الزرقاء»، لخوض أول مشاركة له في تاريخ كأس العالم تحت قيادة المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، الذي يستعد بدوره لدخول التاريخ كأكبر مدرب يشارك في البطولة بعمر 78 عاماً.



من جهته، أعلن منتخب فرنسا عن قائمته بطريقة جديدة ومبتكرة وغير تقليدية، من خلال فيديو مستوحى من مقدمات الأفلام السينمائية «تترات البداية»، وهو ما حظي بتفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب «بوستر» ظهر وكأنه ملصق لفيلم يحمل عنوان «القائمة».



وتضمن الفيديو لقطات للاعبي المنتخب الفرنسي المختارين، مع ظهور اسم كل لاعب في مشهد مميز، وكأنه جزء من فيلم سيعرض على شاشة السينما، إلى جانب تقسيم عناصر المنتخب إلى خطوط الدفاع والوسط والهجوم.