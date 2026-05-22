لماذا تم استبعاد مصطفى محمد من قائمة منتخب مصر؟ صديقه يكشف الحقائق



أثار استبعاد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026 موجة غضب واسعة في الشارع المصري، وسط انتقادات كبيرة للجهاز الفني بسبب غياب اللاعب عن القائمة، في ظل قناعة قطاع واسع من الجماهير بأنه يستحق التواجد قياساً بالمستويات التي قدمها.



ومع تصاعد الجدل وردود الفعل الغاضبة، خرج حسين فهمي، صديق اللاعب، ليروي تفاصيل مثيرة بشأن الواقعة، مشيراً إلى أن متابعة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري التي شهدت احتفالية تتويج الزمالك باللقب، ربما كانت وراء استبعاده المفاجئ من القائمة.



وقال حسين فهمي إن مصطفى محمد تلقى اتصالاً هاتفياً من المدرب حسام حسن، أبلغه خلاله بقرار اختياره ضمن قائمة المنتخب، وطلب حضوره إلى القاهرة وإنهاء إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة، استعداداً للمشاركة في البطولة.



وأضاف: كنت برفقته خلال إجراءات التأشيرة، وأنهينا كل الأمور بعد يوم طويل وشاق، وبعدها أخبرني برغبته في الذهاب إلى استاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري.



وتابع: بعد المباراة تلقى مصطفى محمد اتصالاً من المنسق الإداري للمنتخب، وسأله عن سبب حضوره في استاد القاهرة، فرد عليه بأنه أنهى إجراءات السفر وذهب لمتابعة المباراة فقط.



وأوضح حسين فهمي أن الصدمة جاءت لاحقاً بعد إعلان القائمة الرسمية، واكتشاف غياب اسم مصطفى محمد، رغم إبلاغه مسبقاً بقرار اختياره وطلب حضوره إلى القاهرة، مؤكداً أنه حاول التواصل مع إبراهيم حسن لمعرفة أسباب الاستبعاد، لكنه لم يتلقَ أي رد، مشيراً إلى أن اتصالاته كانت تُلغى باستمرار.



ودعم الرواية رضا عبدالعال الذي قال إن حسام حسن تعمد إبعاد مصطفى محمد لأنه ذهب للاحتفال مع الزمالك في أمسية التتويج، في حين ردد كثير من النقاد أن رفض مهاجم نانت الفرنسي للانضمام إلى نانت الفرنسي سبب استبعاده.