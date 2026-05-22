والدة وشقيق ماغواير.. غضب على توخيل بعد القرار القاسي قبل المونديال



تحولت لحظة إعلان قائمة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026، إلى صدمة مدوية داخل منزل هاري ماغواير، بعدما وجد المدافع المخضرم نفسه خارج حسابات المدرب الألماني توماس توخيل، في قرار أشعل الغضب داخل عائلته وأثار عاصفة من الجدل في الشارع الإنجليزي.



وبينما كان كثيرون يتوقعون حضور مدافع مانشستر يونايتد ضمن القائمة النهائية، جاء الاستبعاد قاسياً ومفاجئاً، ليخرج ماغواير بكلمات حزينة عبر فيها عن صدمته الكبيرة، قائلاً إنه كان يعتقد بأنه سيؤدي دوراً محورياً مع منتخب بلاده هذا الصيف بعد الموسم القوي الذي قدمه.



ولكن الصدمة لم تتوقف عند اللاعب نفسه، إذ انفجرت والدته زوي غضباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت القرار بأنه مخزٍ، في حين كتب شقيقه جو: «ربما يكون هذا أسوأ قرار رأيته في حياتي».



وشهدت قائمة إنجلترا التي أعلنها توخيل العديد من المفاجآت الصادمة، أبرزها أيضاً استبعاد فيل فودين وكول بالمر ولويس هول ولوك شو، إلى جانب تجاهل مورغان جيبس-وايت، رغم تألقه اللافت مع نوتنغهام فورست في نهاية الموسم.



وفي المقابل، خطف المهاجم إيفان توني الأضواء بعودته المفاجئة إلى المنتخب، رغم أنه لم يلعب سوى ثلاث دقائق فقط تحت قيادة توخيل، ولم يظهر مع «الأسود الثلاثة» منذ يونيو الماضي، ليعود مهاجم الأهلي السعودي إلى الواجهة بجوار القائد هاري كين وأولي واتكينز.



ويبدو أن توخيل اختار المضي نحو مشروع جديد يعتمد على أسماء مختلفة في الخط الخلفي، مع وجود مارك جويهي وإزري كونسا وجاريل كوانساه ودان بيرن وجون ستونز، إلى جانب الاعتماد المتوقع على نيكو أورايلي في مركز الظهير الأيسر.



أما في الوسط والهجوم، فسيعتمد المنتخب الإنجليزي على جود بيلينغهام وإيبيريتشي إيزي ومورغان روجرز، مع تواجد بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وأنتوني جوردون ونوني مادويكي في الأطراف.



ورغم استبعاده، كان ماغواير، يعيش واحداً من أفضل مواسمه أخيراً مع مانشستر يونايتد، بعد أن نجح في استعادة مستواه وتجديد عقده مع النادي، إلا أن ظلال القضية الشهيرة في جزيرة ميكونوس اليونانية عادت لتطارده مجدداً.



وكان المدافع الإنجليزي قد أُدين في وقت سابق بتهم تتعلق بالاعتداء ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة، وهي القضية التي ما تزال تثير الجدل، خاصة بعد حديث محامي ضباط الشرطة اليونانيين عن إمكانية تأثير سجله الجنائي في حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، مستضيفة كأس العالم.



ورغم مشاركته في ثلاث بطولات كبرى مع منتخب إنجلترا، وبلوغه نصف نهائي مونديال 2018 وربع نهائي كأس العالم 2022، تراجع حضور ماغواير الدولي بشكل واضح منذ بطولة أمم أوروبا 2024، حيث لم يخض سوى ثلاث مباريات فقط مع المنتخب.



وفي الوقت نفسه، شكل غياب فيل فودين ضربة أخرى لجماهير إنجلترا، رغم تحسن مستواه في الأسابيع الأخيرة مع مانشستر سيتي، بعدما رأى توخيل أن اللاعب لم ينجح في ترجمة تألقه التدريبي إلى أداء مقنع داخل المباريات.