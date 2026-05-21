ميسي وبيليه يتربعان على عرش المساهمات التهديفية بالمونديال

يتقاسم الأسطورتان بيليه وليونيل ميسي، الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات في تسجيل الأهداف بتاريخ البطولة، بعدما وصل كل منهما إلى 21 مساهمة تهديفية.

وسجل بيليه 12 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال مشاركاته المونديالية، بينما أحرز ميسي 13 هدفاً وصنع 8 أهداف أخرى، ليعادل الرقم التاريخي قبل انطلاق النسخة المقبلة من البطولة.

ويأتي خلف الثنائي كل من ميروسلاف كلوزه ورونالدو نازاريو برصيد 19 مساهمة تهديفية لكل منهما، ثم جيرد مولر بـ18 مساهمة.



كما يبقى بيليه صاحب رقم استثنائي آخر، بعدما أسهم في تسجيل 10 أهداف خلال تتويج البرازيل بلقب كأس العالم 1970 في المكسيك، وهو الإنجاز الذي لم يتمكن أي لاعب من تجاوزه حتى الآن، رغم معادلة الرقم لاحقاً بواسطة مارادونا في مونديال 1986، وكيليان مبابي في نسخة قطر 2022.



وفي جانب آخر من الأرقام التاريخية، ينفرد ميسي بإنجاز فريد، كونه اللاعب الوحيد الذي نجح في صناعة هدف خلال خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، متفوقاً على أسماء تاريخية بارزة مثل بيليه، وغريغورز لاتو، ودييغو مارادونا، وديفيد بيكهام الذين صنع كل منهم أهدافاً في ثلاث نسخ فقط من البطولة.