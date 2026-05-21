بعد استدعائه للمونديال.. نيمار يتعرض لإصابة جديدة



بعد أقل من يومين على انضمامه إلى قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026، تعرض نيمار دا سيلفا لإصابة جديدة مع فريقه سانتوس، لتعود المخاوف حول حالته البدنية قبل انطلاق البطولة الشهر المقبل.



وأعلن نادي سانتوس إصابة نيمار في عضلة الساق اليمنى، وهي الإصابة التي ستبعده عن المباريات الأخيرة لفريقه قبل الالتحاق بمعسكر المنتخب البرازيلي، استعداداً للمونديال.



وأوضح رودريغو زوغايب طبيب سانتوس، أن نيمار يعاني من تورم خفيف في عضلة الساق، مؤكداً أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه العلاجي، وأن حالته لا تدعو للقلق.



وأضاف طبيب سانتوس أن الإصابة تعرض لها نيمار خلال التدريبات، مشيراً إلى أن اللاعب من المتوقع أن يكون جاهزاً خلال الأسبوع المقبل للانضمام إلى المنتخب البرازيلي.



وأثار استدعاء نيمار إلى قائمة البرازيل جدلاً خلال الأيام الماضية، في ظل كثرة إصاباته خلال المواسم الأخيرة، قبل أن يقرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضمه إلى قائمة «السيليساو» المشاركة في كأس العالم.



وأكد رودريجو زوغايب، منسق المركز الصحي في سانتوس، أن الخطة العلاجية الموضوعة للاعب، ستسمح له بالوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة، قبل التحاقه بالمنتخب يوم 27 مايو الجاري.



ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق كأس العالم، الأولى أمام بنما يوم 31 مايو، والثانية أمام منتخب مصر يوم 6 يونيو.



ويبدأ المنتخب البرازيلي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة المغرب يوم 14 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً إسكتلندا وهايتي.