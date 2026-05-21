نوير يعود إلى تشكيلة ألمانيا بعد عامين من الاعتزال



أُدرج اسم الحارس المخضرم مانويل نوير ضمن تشكيلة المنتخب الألماني لمونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق القائمة التي أعلنها المدرب يوليان ناغلسمان الخميس.

وسيكون ابن الأربعين عاماً ضمن تشكيلة الـ26 لاعباً رغم إعلانه في صيف 2024 أنه سيعتزل اللعب دولياً من أجل التركيز على مهمته مع فريقه بايرن ميونيخ، ما أدى إلى غيابه عن أبطال العالم أربع مرات قرابة 700 يوم، وتحديداً منذ ربع نهائي كأس أوروبا 2024 حين خسر ورفاقه أمام إسبانيا.



ومن أجل تعويض نوير خلال فترة ابتعاده عن المنتخب، استعان ناغلسمان بمارك-أندري تير شتيغن كخيار أول بين الخشبات الثلاث، لكن حارس مرمى برشلونة الإسباني عانى من الإصابات (تمزق عضلي في أواخرسبتمبر 2024 أدى لغيابه سبعة أشهر، ثم جراحة في الظهر في أواخر يوليو 2025 أبعدته ثلاثة أشهر).



وبعد تراجعه إلى المركز الثالث في ترتيب حراس مرمى برشلونة، انتقل تير شتيغن في يناير 2026 إلى الجار الكاتالوني جيرونا من أجل الحصول على وقت لعب، لكنه أُصيب مجدداً في عضلات الفخذ الخلفية مطلع فبراير ولم يشارك منذ ذلك الحين.



وفي غياب تير شتيغن، فرض حارس هوفنهايم أوليفر باومان نفسه حارساً أول جديداً للمنتخب.



أما نوير الذي جدد عقده لموسم إضافي مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2027، فقد تعرض هذا الموسم لإصابتين متتاليتين في ربلة الساق اليسرى، قبل أن يعود إلى أفضل مستوياته في ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني (6-4 بمجموع المباراتين) وباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب (5-6 بمجموع المباراتين).



ووقعت ألمانيا في النهائيات ضمن المجموعة الخامسة حيث ستواجه كوراساو في 14 يونيو في هيوستن، ثم ساحل العاج في 19 منه في تورونتو وأخيراً الإكوادور بعد 5 أيام في نيويورك.



وإذا خاض نوير مباراة واحدة، فسيصبح ثاني حارس مرمى يشارك في خمسة نهائيات لكأس العالم، حيث سينضم إلى المكسيكي أنتونيو كارباخال (بين 1950 و1966)، علماً أن المكسيكي الآخر غييرمو أوتشوا والإيطالي جانلويجي بوفون استُدعيا لخمسة نهائيات، لكن الأول شارك في أربعة فقط والثاني في ثلاثة.