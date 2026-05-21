نجوم مهددون بالغياب عن قائمة إنجلترا في كأس العالم

قبل إعلان الألماني توماس توخيل قائمته النهائية لمنتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026، تصاعدت التكهنات في الصحافة الإنجليزية حول عدد من الأسماء البارزة التي قد تجد نفسها خارج القائمة النهائية رغم مكانتها الكبيرة في السنوات الأخيرة.

وكشف تقرير نشره موقع «ذا أثلتيك» أن الجدل الأكبر يدور حول فيل فودين، بعدما رشح عدد من كتاب الموقع استبعاده من القائمة بسبب تراجع مستواه مع منتخب إنجلترا خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار الاعتماد عليه مع مانشستر سيتي.

واعتبر بعض المحللين أن كول بالمر يستحق التواجد في القائمة على حساب فودين، بينما ظهرت مطالب أخرى بمنح فرصة أكبر لمورغان جيبس وايت بعد تألقه هذا الموسم مع نوتنغهام فورست وتسجيله 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

وأعاد بعض الكتاب اسم هاري ماغواير إلى حسابات المنتخب بعد تحسن مستواه مع مانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة، بينما يفضل آخرون الاعتماد على ليفي كولويل بعد عودته من الإصابة وتألقه مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وشهدت القائمة المقترحة انقسامًا حول عدد من الأسماء الأخرى، مثل مورغان روجرز وأولي واتكينز وجارود بوين وكوبي ماينو وآدم وارتون، في ظل المنافسة القوية على المقاعد الأخيرة داخل قائمة المنتخب الإنجليزي.

ورجح بعض الكتاب استمرار الاعتماد على جوردان هندرسون رغم تقدمه في العمر، بسبب تأثيره القيادي داخل غرفة الملابس وخبرته الطويلة في البطولات الكبرى.

وطرح التقرير أيضًا أسماء مفاجئة ضمن الخيارات المحتملة، من بينها داني ويلبيك الذي حظي بدعم بعض المحللين باعتباره مهاجمًا قادرًا على صناعة الفارق عند المشاركة من مقاعد البدلاء.

وأبدى عدد من الكتاب اقتناعهم بضرورة وجود ألكسندر أرنولد ضمن القائمة النهائية، بينما ظهرت مخاوف مرتبطة بالحالة البدنية لبعض اللاعبين مثل ريس جيمس وجون ستونز.

وأشار التقرير إلى أن بعض المحللين يفضلوا اصطحاب خمسة لاعبين في قلب الدفاع تحسبًا لأي إصابات خلال البطولة، خاصة مع ضغط المباريات المتوقع في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

وشهدت الترشيحات أيضًا ظهور أسماء شابة مثل أليكس سكوت وماكس دومان ومايلز لويس سكيلي، لكن الآراء اختلفت حول مدى جاهزيتهم لخوض بطولة بحجم كأس العالم.

وينتظر أن يعلن توماس توخيل قائمته الرسمية لمنتخب إنجلترا يوم الجمعة، قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال يونيو المقبل.

وكان توخيل قد أعلن قبل أيام قائمة أولية موسعة ضمت 55 لاعبًا استعدادًا لكأس العالم 2026، وشهدت وجود عدد من الأسماء البارزة مثل هاري كين، جود بيلينغهام، ديكلان رايس، بوكايو ساكا، ماركوس راشفورد، فيل فودين، كول بالمر، أنتوني جوردون، جارود بوين، مورغان روجرز، مورغان جيبس وايت، إيبيريتشي إيزي، أولي واتكينز، إيفان توني، دومينيك سولانكي وداني ويلبيك، إضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد، ريس جيمس، جون ستونز، هاري ماجواير، مارك جويهي، ليفي كولويل، بن وايت، كايل ووكر، دان بيرن، فيكايو توموري، تينو ليفرامينتو، لويس هال، كوبي ماينو، جوردان هندرسون، كونور جالاغر، آدم وارتون، كورتيس جونز، جيمس جارنر، إلى جانب جوردان بيكفورد، دين هندرسون، آرون رامسديل، جيمس ترافورد ونيك بوب، على أن يعلن توخيل قائمته النهائية التي ستضم 26 لاعبًا فقط خلال ساعات.