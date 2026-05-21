تذاكر بـ بـ50 دولارًا فقط.. نيويورك تحصل على استثناء خاص من «فيفا» قبل مونديال 2026

بعد مفاوضات مباشرة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، نجحت مدينة نيويورك في الحصول على موافقة استثنائية من «فيفا» لتوفير ألف تذكرة مخفضة لمباريات كأس العالم 2026 بسعر 50 دولارًا فقط لسكان المدينة، ضمن مبادرة تعد الأولى من نوعها بين المدن المستضيفة للبطولة.

وكشفت تقارير عالمية، أن عمدة نيويورك زهران ممداني قاد المفاوضات بنفسه مع مسؤولي «فيفا»، بعدما سبق له انتقاد أسعار تذاكر كأس العالم خلال حملته الانتخابية، معتبرًا أنها تحرم الجماهير العادية من حضور البطولة.

وأوضح التقرير أن التذاكر ستخصص لمباريات تقام على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي، وتشمل خمس مباريات في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في دور الـ 32 وأخرى في دور الـ16، بينما لن تشمل المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو.

وستكون التذاكر متاحة فقط لسكان مدينة نيويورك عبر نظام قرعة، مع السماح لكل فائز بشراء تذكرتين كحد أقصى، كما تتضمن المبادرة رحلات حافلات مجانية ذهابًا وإيابًا إلى الملعب.

وأشارت التقارير إلى أن هذه التذاكر تمثل أقل سعر رسمي متاح للجماهير في كأس العالم 2026، خاصة بعدما أثارت أسعار التذاكر الأصلية غضبًا خلال الأشهر الماضية.

ووصلت أسعار بعض مباريات دور المجموعات على ملعب «ميتلايف» إلى أكثر من 300 دولار للفئة الثالثة، حيث بلغ سعر مباراة البرازيل والمغرب 315 دولارًا، بينما وصلت تذكرة مباراة الإكوادور وألمانيا إلى 355 دولارًا.

وبلغ سعر تذاكر مباراة إنجلترا وبنما 255 دولارًا، وكذلك فرنسا والسنغال، في حين وصلت أسعار بعض مباريات الأدوار الإقصائية إلى 415 دولارًا.

وأكدت التقارير أن التذاكر المخفضة لن تمثل خسارة مباشرة لـ«فيفا»، لأنها خرجت من حصة التذاكر الخاصة بلجنة استضافة نيويورك ونيوجيرسي، لكن الاتحاد الدولي كان بحاجة إلى منح موافقة استثنائية لأن لوائحه لا تسمح عادة بإعادة بيع هذه الحصص للجماهير العامة بهذه الطريقة.

وكشفت التقارير أن «فيفا» أبدى في البداية تحفظًا على الفكرة خوفًا من فتح المجال أمام مدن أخرى للمطالبة ببرامج مشابهة أو إنشاء أسواق بيع موازية بأسعار مختلفة عن المنصة الرسمية للاتحاد الدولي.

وشهدت المفاوضات بين الطرفين عدة محطات، من بينها اجتماع عُقد في مارس الماضي داخل مقر بلدية نيويورك، حيث تحدث ممداني مع إنفانتينو عن تجربته السابقة في حضور مونديال جنوب أفريقيا 2010 عندما كان يبلغ 18 عامًا، معربًا عن قلقه من فقدان الجماهير الشابة فرصة عيش التجربة نفسها بسبب الأسعار الحالية.

وأضاف التقرير أن الحديث بين الطرفين تطرق أيضًا إلى كرة القدم الإنجليزية، بعدما كشف عمدة نيويورك عن تشجيعه لنادي أرسنال، قبل أن يجري إنفانتينو مكالمة «فيس تايم» مع الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني السابق لأرسنال والمسؤول الحالي عن تطوير كرة القدم العالمية داخل «فيفا».

وامتدت المناقشات لاحقًا إلى ملف المواصلات، بعدما تعرضت اللجنة المنظمة لانتقادات بسبب ارتفاع تكاليف النقل إلى ملعب «ميتلايف»، حيث وصلت أسعار بعض خدمات الحافلات إلى 80 دولارًا، قبل أن يتم الاتفاق لاحقًا على توفير رحلات مخفضة باستخدام حافلات مدرسية كهربائية بدعم من ولاية نيويورك.

وستفتح طلبات التسجيل في القرعة يوم 25 مايو الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين يوم 3 يونيو، مع فرض قيود تمنع إعادة بيع التذاكر أو تحويلها إلى أشخاص آخرين.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأس العالم 2026 خلال شهري يونيو ويوليو، في النسخة الأولى من البطولة التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا.