من ويلي إلى لعيب.. أشهر تمائم كأس العالم عبر التاريخ

بدأ اعتماد تميمة كأس العالم لكرة القدم في نسخة إنجلترا 1966، لتظهر رموزاً ظريفة تمثل هوية البلد المضيف، وتُستخدم لأغراض التسويق وإضفاء أجواء من المرح بين الجماهير.

وتلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرز تمائم كأس العالم عبر التاريخ، قبل انطلاق مونديال 2026.

إنجلترا 1966: ويلي

يمثل «ويلي» أول تميمة رسمية في تاريخ كأس العالم، ويعتبره كثيرون الأفضل على الإطلاق. وجاء على شكل أسد يرتدي قميصاً يحمل علم المملكة المتحدة، كُتبت عليه عبارة «كأس العالم». وبفضل النجاح الكبير الذي حققه، أصبح اعتماد تميمة رسمية تقليداً ثابتاً في البطولات الرياضية الكبرى.

المكسيك 1970: خوانيتو

سارت المكسيك على خطى «ويلي» عبر تميمة «خوانيتو»، وهو صبي صغير يرتدي قبعة السومبريرو التقليدية والقميص الأخضر لمنتخب المكسيك، في أول نسخة من كأس العالم تُبث بالألوان.

ألمانيا الغربية 1974: تيب وتاب

جسدت التميمة الرسمية لمونديال 1974 صبيين يرتديان قميص منتخب ألمانيا الغربية، في رمز للمودة والصداقة بعد 32 عاماً من الحرب العالمية الثانية.

الأرجنتين 1978: غاوتشيتو

واصلت الأرجنتين فكرة الصبي الصغير، عبر «غاوتشيتو» الذي ارتدى زي المنتخب الوطني والقبعة التقليدية، مع منديل أصفر وسوط يرمزان إلى ثقافة رعاة الماشية في البلاد.

إسبانيا 1982: نارانخيتو

قدمت إسبانيا مفهوماً مختلفاً للتميمة، إذ جاءت على شكل برتقالة مبتسمة ترتدي ألوان المنتخب الإسباني، في واحدة من أكثر الشخصيات شهرة بتاريخ البطولة.

المكسيك 1986: بيكيه

عادت المكسيك لاستخدام الرموز المحلية، وهذه المرة عبر ثمرة فلفل حار ترتدي قبعة السومبريرو الشهيرة، مع شارب مكسيكي تقليدي طويل.

إيطاليا 1990: تشاو

ابتعدت إيطاليا عن التصاميم التقليدية، وقدمت «تشاو» بشكل عصري مكون من مجموعة عصي بألوان العلم الإيطالي، مع كرة قدم في موضع الرأس.

الولايات المتحدة 1994: سترايكر

اختار الجمهور الأمريكي تميمة «سترايكر»، وهو كلب يرتدي ألوان العلم الأمريكي، مع شعار البطولة على القميص.

فرنسا 1998: فوتيكس

اعتمدت فرنسا الديك «فوتيكس» تميمة رسمية للبطولة، بألوان العلم الفرنسي، ليصبح واحداً من أكثر التمائم شعبية في تاريخ كأس العالم.

كوريا الجنوبية واليابان 2002: أتو وكاز ونيك

شهدت البطولة أول تميمة ثلاثية بتصميم مستقبلي، حيث ظهرت شخصيات خيالية تمارس لعبة افتراضية تحمل اسم «أتموبول».

ألمانيا 2006: غوليو 6 وبيله

عادت ألمانيا إلى التصاميم التقليدية من خلال أسد يحمل اسم «غوليو 6» برفقة كرة ناطقة تدعى «بيله».

جنوب أفريقيا 2010: زاكومي

ظهر «زاكومي» على شكل فهد مرح، يحمل اسمه دلالة على جنوب أفريقيا ورقم 10، في محاولة لإضفاء أجواء من المتعة والحيوية.

البرازيل 2014: فوليكو

جاءت التميمة على شكل حيوان «الدرعاء» المهدد بالانقراض، في رسالة توعوية مرتبطة بالبيئة والحفاظ على الطبيعة.

روسيا 2018: زابيفاكا

مثّل الذئب «زابيفاكا» تميمة مونديال روسيا، مرتدياً نظارات رياضية وقميص البطولة، بينما يعني اسمه باللغة الروسية «مسجل الأهداف».

قطر 2022: لعيب

قدمت قطر تميمة «لعيب» المستوحاة من شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، تعكس روح المغامرة وحب كرة القدم.

مونديال 2026

كندا: مايبل الموظ

يجسد «مايبل الموظ» شخصية عاشقة للموسيقى وفنون الشارع، إلى جانب شغفه بكرة القدم وحراسة المرمى.

المكسيك: زايو اليغور

يمثل «زايو اليغور» روح الثقافة المكسيكية، ويظهر كمهاجم سريع وموهوب يحتفي بالرقص والطعام والتقاليد المحلية.

الولايات المتحدة: كلاتش النسر الأصلع

يعكس «كلاتش» روح المغامرة والتنوع الثقافي في الولايات المتحدة، ويظهر كشخصية قيادية تلهم من حولها داخل الملعب وخارجه.