قبل مونديال 2026.. فيروس إيبولا يضرب معسكر منتخب الكونغو

بعد أيام من إعلان تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اضطر المنتخب إلى إلغاء معسكره التدريبي في العاصمة كينشاسا ونقله إلى بلجيكا، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن مسؤول إعلامي في منتخب الكونغو الديمقراطية أن المعسكر الذي كان من المقرر أن يستمر ثلاثة أيام في كينشاسا تم إلغاؤه ونقله إلى بلجيكا، بسبب انتشار فيروس إيبولا في البلاد.

وأوضح المسؤول أن المنتخب لن يضم أي لاعبين من الدوري المحلي خلال هذه المرحلة، في خطوة جاءت بالتزامن مع الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وأُعلن الجمعة الماضية عن تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو الفيروس الذي يتسبب في حمى نزفية قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشارت التقارير إلى أن موجة إيبولا الحالية تعد السابعة عشرة التي تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 50 عامًا، وتسببت الموجة الحالية وحدها حتى الآن في وفاة 139 شخصًا من بين نحو 600 حالة إصابة محتملة.

وتأهل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره الأول عام 1974 عندما كانت البلاد تحمل اسم زائير.

ويستعد المنتخب لخوض مبارياته في المجموعة الحادية عشرة، حيث يواجه البرتغال يوم 17 يونيو في مدينة هيوستن الأمريكية، قبل السفر إلى غوادالاخارا المكسيكية لمواجهة كولومبيا يوم 24 من الشهر نفسه، ثم العودة إلى الولايات المتحدة لمواجهة أوزبكستان في أتلانتا بعد أربعة أيام.

وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات سابقة أن منتخب الكونغو الديمقراطية سيتمكن من دخول الولايات المتحدة والمشاركة في كأس العالم رغم القيود الصحية المفروضة بسبب انتشار إيبولا.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت حظر دخول غير الأمريكيين الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال آخر 21 يومًا بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بالفيروس.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن منتخب الكونغو كان يقيم معسكراته في أوروبا، لذلك قد لا يخضع للحظر، لكن في حال وجود أي فرد من البعثة داخل الكونغو خلال آخر 21 يومًا، فسيتم تطبيق إجراءات فحص صحية مشددة عليه قبل دخول الأراضي الأمريكية.