شروط أنشيلوتي لعودة نيمار إلى منتخب البرازيل.. لا شارة قيادة ولا مكان مضموناً



حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قراره باستدعاء نيمار إلى قائمة البرازيل المشاركة في كأس العالم، لكن وفق شروط واضحة وصارمة، أبرزها عدم منحه شارة القيادة بشكل تلقائي وعدم ضمان مكان أساسي في التشكيلة، بحسب ما أوردته شبكة «غلوبو إسبورتي».



وذكرت الشبكة أن القرار النهائي اتخذ الأسبوع الماضي، عقب اتصال هاتفي جمع أنشيلوتي بنيمار والمدير الرياضي للمنتخب رودريغو كايتانو. وخلال المحادثة، شرح المدرب الإيطالي الإطار الجديد الذي فرضه داخل المنتخب منذ توليه المهمة صيف 2025، مع توضيح الدور المنتظر من نيمار في حال انضمامه إلى المجموعة.



وأكد أنشيلوتي للاعب السابق لباريس سان جيرمان وبرشلونة أنه لن يكون قائداً للمنتخب، كما أبلغه بأنه يدرس الاعتماد على تشكيلة أساسية من دونه. وكرر المدرب هذا الموقف علناً خلال المؤتمر الصحافي لإعلان القائمة، قائلاً: «سيشارك إذا استحق ذلك. التدريبات وحدها ستحدد الأمر. لا يمكن أن نعلق كل الآمال على لاعب واحد».



وأضاف التقرير أن الجهاز الفني عرض أيضاً على اللاعبين سلسلة من القيود الجديدة داخل المعسكر، بينها الحد من النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي نصيحة وُجّهت مباشرة إلى نيمار.



وبحسب «غلوبو إسبورتي»، أبدى اللاعب البالغ 34 عاماً تجاوباً كاملاً مع هذه الشروط، وتعهد «بفعل كل ما يمكن لمساعدة المجموعة»، في أول تواصل مباشر بينه وبين أنشيلوتي منذ سبتمبر الماضي.



ورغم الاتفاق، أثارت الآلام التي شعر بها نيمار في ربلة الساق خلال مباراة فريقه سانتوس أمام كوريتيبا بعض القلق داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. ودفع ذلك الجهاز الفني إلى متابعة حالته الطبية عن كثب، فيما أفادت تقارير بأن أنشيلوتي أعد قائمة بديلة تضم جواو بيدرو تحسباً لخطورة الإصابة.



لكن الفحوص بددت المخاوف، ليكسب نيمار رهانه بالعودة إلى «السيليساو» بعد غياب طويل منذ إصابته الخطيرة في الركبة خلال مباراة أمام أوروغواي في أكتوبر 2023.



ومن المقرر أن يلتحق نيمار بالمعسكر التدريبي في مركز غرانجا كوماري يوم 27 مايو، وقد يخوض مباراته الدولية رقم 129 في اللقاء الودي أمام بنما على ملعب ماراكانا في 31 مايو، قبل سفر المنتخب إلى كأس العالم.