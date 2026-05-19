مدرب الحسين إربد يستغرب استبعاد أبو جلبوش عن تشكيلة الأردن

اعتبر مدرب فريق الحسين إربد أحمد هايل أنه «من الغريب» عدم استدعاء لاعب الوسط يوسف أبو جلبوش «صيصا» إلى قائمة منتخب الأردن التي ستشارك في مونديال 2026 لكرة القدم.

وقال هايل: نحترم قرار المدرب جمال سلامي بعدم استدعاء صيصا، من الواضح أنه اختار اللاعبين الأنسب لتطبيق أفكاره داخل الملعب».



وأشاد هايل الذي أشرف خلال الموسم الحالي على تدريب صيصا مع فريق الحسين إربد «أي مدرب يتمنى وجود لاعب مثل صيصا في فريقه فهو لاعب فنان وموهوب وناضج فكرياً في تأدية الواجبات الهجومية والدفاعية». تابع «باعتقادي، يعتبر أفضل لاعب أردني محلي في الموسم الحالي ومن الغريب أن يكون خارج تشكيلة النشامى لكأس العالم».



وحقق أبو جلبوش «27 عاماً» هذا الموسم ثلاثية الدوري والكأس والسوبر في الأردن، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 الذي خسر فيه أمام الأهلي القطري 1-3.

وأعلن سلامي، عن القائمة الأولية للنشامى نصفها من اللاعبين المحترفين، وعلى رأس القائمة النجم موسى التعمري لاعب رين الفرنسي وأول لاعب أردني يحترف بالدوريات الخمس الكبرى. ويعتبر التعمري أحد أبرز الأوراق الرابحة لمنتخب الأردن في كأس العالم بعدما لفت الأنظار إليه في الدوري الفرنسي مسجلاً هذا الموسم 6 أهداف في الدوري وصنع مثلها.



ويغيب عن المنتخب في مشاركته الأولى بكأس العالم تجم هجومه يزن النعيمات بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في بطولة كأس العرب التي أقيمت نهاية العام الماضي في الدوحة وخضع على إثرها لعملية جراحية.



وإلى جانب التعمري تضم القائمة 14 لاعباً محترفاً أغلبهم من الدوريات العربية باستثناء الثنائي يزن العرب «سيول الكوري الجنوبي» وإبراهيم صبرة «لوكوموتيف زغرب الكرواتي»، إضافة لكل من: عبدالله نصيب وعامر أبو جاموس «الزوراء العراقي»، محمد أبو النادي ونور الدين الروابدة «سيلانغور الماليزي»، نزار الرشدان «قطر القطري»، مهند أبو طه «القوة الجوية العراقي»، محمد أبو حشيش «زاخو العراقي»، إبراهيم سعادة «الكرمه العراقي»، علي علوان «السيلية القطري»، عودة الفاخوري «بيراميدز المصري»، محمد أبو زريق «الرجاء المغربي» وعلي العزايزة «الشباب السعودي».



ونال الحسين إربد حصة الأسد من الأندية المحلية بضم 9 لاعبين هم: الحارس يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، محمود مرضي، رجائي عايد، سليم عبيد، سعد الروسان، أحمد عساف، محمد أبو غوش، يوسف قشي، وثلاثة لاعبين من الفيصلي، نور بني عطية «حارس مرمى»، حسام أبو الذهب وأنس بدوي، ولاعبان من الوحدات هما الحارس عبدالله الفاخوري، محمد الداوود، وحارس شباب الأردن أحمد الجعيدي.