فرحة هستيرية لنيمار بعودته إلى قائمة البرازيل قبل المونديال «فيديو»

بدا البرازيلي نيمار سعيداً جداً باستدعائه ضمن قائمة منتخب بلاده، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم. ونشر نيمار الذي استبعده أنشيلوتي في الفترة الماضية بسبب عدم الجاهزية، مقطع فيديو وهو محاط بأصدقائه أثناء إعلان مدربه الإيطالي القائمة، مرفقاً بتدوينة قال فيها: رؤيتي لأحد أكثر الأيام إثارةً وسعادةً في حياتي، شكراً لك يا برازيل. قبل أن نتهال عليه التهاني من زملائه اللاعبين وفي مقدمتهم فينيسيوس جونيور الذي علق بكلمة واحدة: «قدوتنا». وحظي الفيديو بأكثر من 115 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة.



وأعلن أنشيلوتي قائمة من 26 لاعباً ستخوض نهائيات كأس العالم 2026، وشهدت عودة نيمار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، بعد تعافيه من سلسلة إصابات أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب وعن المنتخب.



وسيخوض نيمار، البالغ 34 عاماً، رابع مشاركة له في كأس العالم، بعد ظهوره في نسخ 2014 و2018 و2022. ويعوّل المنتخب البرازيلي على خبرة نيمار إلى جانب فينيسيوس جونيور ورافينيا وإندريك في سعيه لاستعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2002.



