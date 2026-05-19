بين البحر والطبيعة اسكتلندا تعلن عن منتخبها لكأس العالم



أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، عبر فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، قائمة منتخبه المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عودة المهاجم روس ستيوارت، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات.



وجاء استدعاء مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزي، بعدما سجل 10 أهداف خلال آخر 21 مباراة خاضها، ليسهم في بلوغ فريقه نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان ستيوارت، البالغ من العمر 29 عاماً، قد خاض مباراتين دوليتين فقط عام 2022 قبل أن تتسبب الإصابات في تعطيل مسيرته، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا.



وضم المدرب ستيف كلارك، اللاعب إلى جانب كل من تشي آدامز، وليندون دايكس، ولورانس شانكلاند، وجورج هيرست، ضمن الخيارات الهجومية للمنتخب، الذي أوقعته قرعة دور المجموعات في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: البرازيل، المغرب، وهايتي.



كما حافظ الجناح الشاب فيندلي كورتيس، على مكانه في القائمة، بعدما لفت الأنظار خلال فترة إعارته مع نادي كيلمارنوك، قادماً من رينجرز، عقب ظهوره الدولي الأول أمام منتخب اليابان في مارس الماضي.



وشهدت القائمة أيضاً عودة بن دوك بعدما شارك بديلاً في ثلاث مباريات مع بورنموث، عقب تعافيه من إصابة خطِرة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مواجهة الدنمارك في تصفيات المونديال.



وفي مركز حراسة المرمى، اختار كلارك الثلاثي أنجوس غان وكريغ غوردون وويليام كيلي، رغم أن الحراس الثلاثة لم يشاركوا مجتمعين سوى في سبع مباريات فقط مع أنديتهم هذا الموسم، في حين غاب سكوت بن عن القائمة.



وضمت الخيارات الدفاعية أسماء معتادة، أبرزها أندي روبرتسون وكيران تيرني، إلى جانب قلوب الدفاع غرانت هانلي، دوم هيام، جون سوتار، سكوت ماكينا، وجاك هندري، وفي خط الوسط، غاب لينون ميلر عن القائمة، في حين تواجدت مجموعة قوية تضم جون ماكجين وكيني ماكلين وسكوت مكتوميناي وبيلي جيلمور ولويس فيرجسون ورايان كريستي.



وكان على كلارك اتخاذ قرارات صعبة في الخط الأمامي، في ظل تألق كل من: أولي ماكبيرني، وأوليفر بيرك، وكيرون باوي، إلا أن تألق ستيوارت حسم المنافسة لمصلحته، في حين احتفظ هيرست بمكانه إلى جانب العناصر الأساسية في الهجوم.