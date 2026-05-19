فرحة جنونية في نادٍ برتغالي بعد اختيار لاعبه للمونديال

تحول إعلان قائمة منتخب الرأس الأخضر المشاركة في كأس العالم 2026 إلى احتفالية جنونية داخل نادي تورينسي، أحد أندية الدرجة الثانية في البرتغال بعد الإعلان عن اسم مدافع الفريق المخضرم يانيك ستوبيرا للتواجد في الحدث العالمي المرتقب.



واجتمع لاعبو الفريق والجهاز الفني داخل مقر النادي البرتغالي لمتابعة البث المباشر لإعلان القائمة، وسط أجواء من الترقب، قبل أن تنفجر القاعة بالصراخ والتصفيق فور ظهور اسم ستوبيرا، الذي نال ثقة الجهاز الفني لمنتخب بلاده، في أجواء احتفالية ولحظات خالدة في تاريخ اللاعب والنادي معاً.



وتحول اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً إلى بطل المشهد داخل النادي، وخاصة أنه أصبح أول لاعب في تاريخ تورينسي يمثل الفريق في كأس العالم، الشيء الذي منح اللحظة طابعاً تاريخياً ومؤثراً بالنسبة للجميع.



ويعد اختيار ستوبيرا انتصاراً للعزيمة والإصرار، حيث إنه يلعب في فريق بالدرجة الثانية في البرتغال، إضافة إلى تقدم سنوات عمره، ما أضعف من احتمالية تواجده في المونديال المقبل، وخاصة أن المنتخب الملقب بـ«أسماك القرش الزرقاء»، يضم أسماء عدة محترفة في أوروبا وغيرها من القارات، لكن الجهاز الفني رأى قدرة المدافع المخضرم على مواصلة مشواره في الدفاع عن شعار منتخب بلاده.



ويلعب منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى، في مجموعة تضم بجانبه منتخبات إسبانيا، السعودية، أوروغواي.