تتغير ألوانه بحسب قمصان الفرق.. أسرار ملعب نهائي كأس العالم 2026



يستعد ملعب «نيويورك نيوجيرسي»، المعروف حالياً باسم «ميتلايف»، لاستقبال العالم خلال مونديال 2026، بعدما اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاستضافة 8 مباريات في البطولة، بينها المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو المقبل، ليحتضن الحدث الأكبر في كرة القدم داخل ولاية نيوجيرسي الأمريكية، على مسافة أقل من 10 أميال من مانهاتن في نيويورك.



وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن الملعب الواقع في منطقة إيست راذرفورد سيحمل خلال البطولة اسم «نيويورك نيوجيرسي ستاديوم»، وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تمنع استخدام الأسماء التجارية للملاعب خلال كأس العالم، لذلك ستتم إزالة جميع شعارات شركة «ميتلايف» واستبدالها بالهوية الرسمية الخاصة بالبطولة.



وافتتح الملعب عام 2010 بتكلفة بلغت نحو 1.6 مليار دولار، ويعد الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية، وهي حالة نادرة نسبياً في الولايات المتحدة، حيث يتشارك فريقان ملعباً واحداً، بعدما تولى الناديان تمويل المشروع بشكل كامل.



ويغير الملعب ألوانه الخارجية حسب الفريق المستضيف، إذ تضاء واجهته بالأزرق في مباريات الجاينتس، وبالأخضر خلال مباريات الجيتس، بينما ستستخدم الإضاءة خلال كأس العالم بألوان المنتخبات المشاركة في كل مباراة.



واحتضن الملعب خلال السنوات الماضية أحداثاً رياضية كبرى، من بينها نهائي كوبا أمريكا 2016، عندما أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة ترجيح مع منتخب الأرجنتين أمام تشيلي، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي في ذلك الوقت، ثم يتراجع لاحقاً عن قراره.



واستضاف أيضاً نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، إلى جانب مباراة «سوبر بول 48» وعرض «ريسلمانيا 35»، كما شهد واحدة من أشهر اللقطات في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكية، بعدما سجل أوديل بيكهام جونيور استقبال الكرة بيد واحدة أمام دالاس كاوبويز عام 2014.



ويتسع الملعب لنحو 82 ألفاً و500 متفرج، مع توقعات بامتلائه بالكامل خلال مباريات كأس العالم، خاصة بعدما سجل حضوراً تجاوز 83 ألف مشجع في مباراة نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس عام 2023، بينما حضر أكثر من 82 ألف متفرج مباراة ودية بين مانشستر يونايتد وأرسنال عام 2022، وهو الرقم الأعلى لمباراة كرة قدم داخل الملعب.



ويستخدم الملعب عادة أرضية صناعية مخصصة لكرة القدم الأمريكية، لكن «فيفا» فرض تركيب عشب طبيعي خلال كأس العالم، لذلك بدأت عملية تجهيز أرضية جديدة عبر نقل ألواح من عشب «برمودا» الطبيعي من ولاية نورث كارولاينا، داخل شاحنات مبردة، قبل تركيبها ومراقبتها بشكل مستمر لضمان مطابقتها لمعايير البطولة.



واضطرت اللجنة المنظمة إلى إزالة نحو 1750 مقعداً لتوسيع أبعاد أرضية الملعب بما يتوافق مع قوانين كأس العالم، خاصة أن قياسات ملاعب كرة القدم الأمريكية تختلف عن ملاعب كرة القدم.

ويفتقد الملعب إلى السقف، ما يضع الجماهير تحت تأثير الأجواء الصيفية المباشرة خلال فترة كأس العالم، وسط توقعات بدرجات حرارة تتراوح بين 24 و31 درجة مئوية، مع احتمالية ارتفاعها إلى 35 درجة، إضافة إلى الرطوبة والعواصف الرعدية المفاجئة التي تسببت العام الماضي في تأجيل مباريات بكأس العالم للأندية، بينها مواجهة تشيلسي أمام بنفيكا لمدة قاربت ساعتين.



وشملت التحضيرات تطوير أنظمة الأمن، وتوسيع مناطق البث الإعلامي، وتحسين شبكات الاتصال والجيل الخامس، مع تركيب 4 شاشات عملاقة جديدة في زوايا الملعب، بجانب إضافة مواقع تصوير جديدة لنقل لقطات مختلفة عن المعتاد في مباريات كرة القدم الأمريكية.



ويقع الملعب بالقرب من 3 مطارات رئيسية، وهو أحد أسباب اختياره لاستضافة النهائي، بينما وفرت اللجنة المنظمة وسائل نقل متنوعة للجماهير عبر القطارات والحافلات والطرق السريعة.



وقلصت اللجنة المنظمة سعر حافلات النقل الخاصة بالمونديال من 80 دولاراً إلى 20 دولاراً، بعد زيادة عدد الحافلات باستخدام الحافلات المدرسية الأمريكية الشهيرة، فيما خفضت أسعار رحلات القطارات من محطة بنسلفانيا في نيويورك إلى الملعب من 150 دولاراً إلى 105 دولارات بعد اعتراضات جماهيرية.



ومنعت السلطات إقامة حفلات التجمع الجماهيري المعتادة في مواقف السيارات المحيطة بالملعب أيام مباريات كأس العالم، مع تخصيص منطقة خاصة لخدمات النقل عبر التطبيقات بالقرب من مضمار ميدولاندز.



وتستضيف منطقة نيوجيرسي خلال البطولة معسكرات منتخبات البرازيل والمغرب والسنغال وهايتي، بينما تستمر الفعاليات الجماهيرية المصاحبة للمونديال في عدة مناطق داخل نيويورك، مثل روكفلر سنتر وبروكلين بريدج بارك ومركز بيلي جين كينج للتنس، بعدما ألغيت فكرة إقامة مهرجان «فيفا فان فيست» الرسمي قبل أشهر من البطولة.



يُذكر أن من أبرز المباريات التي يحتضنها الملعب في كأس العالم، مواجهة البرازيل والمغرب يوم 13 يونيو، وفرنسا والسنغال يوم 16 يونيو، وإنجلترا وبنما يوم 27 يونيو، إضافة إلى مباراتين في الأدوار الإقصائية، قبل استضافة النهائي يوم 19 يوليو.