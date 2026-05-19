لاعب كرة صالات يشارك في مونديال 2026.. شاهد موهبته



يتأهب السويدي طه علي للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، بعد رحلة استثنائية قلب خلالها كل التوقعات، بانتقاله من لاعب مغمور في كرة الصالات بعيداً عن الأضواء إلى أحد الأسماء التي فرضت نفسها بقوة في الكرة السويدية، بفضل إصراره الكبير وقدرته على تجاوز الصعوبات وصناعة قصة نجاح لافتة خلال 6 سنوات.



ولم يكن اللاعب صاحب الأصول الصومالية ضمن الأسماء المعروفة في أكاديميات كرة القدم، حيث ركز على كرة الصالات التي برزت فيها موهبته في المراوغة والتحكم بالكرة حتى عام 2020، والذي شهد قراره الشجاع بترك لعبته المفضلة والانتقال إلى الملاعب الكبيرة ومحاولة صناعة مسيرة احترافية.



وبدأ فريد علي "27 عاماً" مشواره من الدرجات الدنيا ببلاده في خانة الجناح، قبل أن يلفت الأنظار بمهاراته الفردية وسرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في المساحات الضيقة، وغيرها من المواهب التي اكتسبها من تدريباته في كرة الصالات.



وخلال سنوات قليلة تحول إلى نجم بارز في الكرة السويدية بعد تعاقده مع فريق مالمو إف إف أحد أكبر الأندية في بلاده، والذي حقق معه نجاحاً كبيراً حتى فرض نفسه ضمن قائمة منتخب السويد الذي شارك معه في عدة مناسبات حتى تم اختياره ليكون ضمن العناصر التي ستتواجد بقميص منتخب بلاده في المونديال المقبل، في قصة نجاح تجاوز خلالها الكثير من التحديات وهزم المستحيل.