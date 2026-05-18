لامين يامال يغيب عن بداية مشوار إسبانيا في كأس العالم 2026

أصبح من المؤكد غياب لامين يامال عن بداية مشوار منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، في ظل استمرار برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته الأخيرة مع برشلونة.

وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن يامال سيغيب عن مواجهة إسبانيا أمام الرأس الأخضر يوم 15 يونيو، في افتتاح مباريات المنتخب الإسباني بدور المجموعات، فيما لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن من المشاركة أمام السعودية يوم 21 من الشهر نفسه.

وتعرض جناح برشلونة البالغ من العمر 18 عامًا للإصابة خلال مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني الشهر الماضي، وهي الإصابة التي أبعدته عن بقية مباريات الموسم مع النادي الكتالوني.

واعتمد برشلونة برنامجًا علاجيًا تحفظيًا مع اللاعب، بهدف تجهيزه للمشاركة في كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الصيف الحالي.

وأكد التقرير أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتابع حالة يامال بصورة مستمرة، من خلال تواصل دائم مع برشلونة، إلى جانب زيارات متكررة من أعضاء الجهاز الطبي للمنتخب إلى مقر النادي لمراقبة تطورات التعافي.

وعقد مسؤولو برشلونة اجتماعًا مع الاتحاد الإسباني يوم الجمعة الماضي لمناقشة خطة إعادة تأهيل اللاعب، في ظل رغبة جميع الأطراف في تجهيزه قبل نهاية دور المجموعات.

وينتظر منتخب إسبانيا مواجهة ثالثة أمام أوروغواي يوم 26 يونيو بالمجموعات، وسط آمال بإمكانية لحاق يامال بالمباراة حال تحسن حالته البدنية خلال الأيام المقبلة.

وقدم يامال موسمًا قويًا مع برشلونة، بعدما شارك في 45 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 16 أخرى، رغم معاناته من إصابة سابقة في منطقة الحوض خلال النصف الأول من الموسم.

ويعتبر اللاعب الشاب من أبرز الأسماء المنتظرة في كأس العالم، بعدما لعب دورًا مهمًا في تتويج إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2024، كما سجل 6 أهداف خلال 25 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب بعمر 16 عامًا.

ويعلن منتخب إسبانيا قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم يوم 25 مايو الجاري، قبل خوض مباراتين وديتين استعدادًا للبطولة، الأولى أمام العراق يوم 4 يونيو في لاكورونيا الإسبانية، ثم مواجهة بيرو يوم 8 يونيو في مدينة بويبلا المكسيكية.

وتطرق التقرير إلى ملف إصابات يامال هذا الموسم، بعدما سبق للمدرب الألماني هانز فليك أن انتقد مشاركة اللاعب مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وقال فليك في تصريحات سابقة إن يامال اضطر لتناول مسكنات من أجل اللعب مع المنتخب، قبل أن يعود مصابًا إلى برشلونة ويغيب عن عدة مباريات، مؤكدًا أن حماية اللاعبين الشباب مسؤولية مهمة.

وفي المقابل، دافع لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تعامل الجهاز الفني مع حالة اللاعب، مشددًا على أن المنتخب لا يجازف بإشراك أي لاعب غير جاهز طبيًا.