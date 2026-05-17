قمصان اللاعبين تتكلم بالأهداف في المونديال

في مشهد يعكس تنوع تاريخ كأس العالم لكرة القدم، تكشف الأرقام عن قصةٍ مختلفة خلف كل قميص ارتداه اللاعبون عبر نسخ المونديال، وذلك بعدما شهدت بطولات كأس العالم، تسجيل أهدافٍ بأرقام القمصان الـ26 كافة التي عرفت في تاريخ البطولة، في إحصائية نادرة تعكس اتساع المشاركة وتطور قوانين القوائم عبر الزمن.



ورغم أن حراس المرمى لم يسبق لهم تسجيل أهداف في المونديال، فإن الأرجنتيني أوزفالدو أرديليس، دون اسمه في سجل استثنائي بعدما سجّل بقميص الرقم 1 خلال مواجهة المجر في مونديال إسبانيا 1982، في وقت كانت فيه الأرجنتين تعتمد نظام توزيع الأرقام وفق الترتيب الأبجدي، ما جعل الحارس الأساسي أوبالدو فيلول يرتدي القميص رقم 7، مع استثناء شهير تمثل في منح دييغو مارادونا الرقم 10.



ومع توسع قوائم المنتخبات من 22 لاعباً إلى 23 في مونديال كوريا واليابان 2002، ثم إلى 26 لاعباً في قطر 2022، دخلت أرقام جديدة سجل الهدافين، وكان من أوائل من بصموا عليها الباراغواياني نيلسون كويفاس بالرقم 23، والأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالرقم 24، والياباني دايزين مايدا بالرقم 25، والبرتغالي غونزالو راموس بالرقم 26.



وتكشف الأرقام أيضاً عن هيمنة بعض القمصان على مشهد الأهداف، حيث يتصدر الرقم 9 القائمة بـ322 هدفاً، يليه الرقم 10 بـ315 هدفاً، ثم الرقم 11 بـ235 هدفاً، فالرقم 7 بـ179 هدفاً، وأخيراً الرقم 8 بـ158 هدفاً، لتبقى الأرقام شاهدة على قصص الهدافين عبر تاريخ المونديال.