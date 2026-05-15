فيديو مؤثر.. ناغاتومو ينهار بعد استدعائه للمونديال الخامس



خطف الياباني يوتو ناغاتومو الأنظار بعد ظهوره متأثراً لحظة إعلان اسمه ضمن قائمة منتخب اليابان المشاركة في كأس العالم 2026، حيث انهار بالبكاء خلال مقطع فيديو نشره نادي طوكيو الياباني عبر حساباته الرسمية.



وأظهر الفيديو المدافع الياباني البالغ من العمر 39 عاماً وهو يتلقى خبر استدعائه إلى قائمة منتخب بلاده، قبل أن يدخل في حالة من التأثر الشديد، في مشهد حظي بتفاعل كبير بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتُعد هذه المشاركة الخامسة لناغاتومو في بطولات كأس العالم، بعدما سبق له الظهور مع منتخب اليابان في نسخ 2010 و2014 و2018 و2022، ليواصل كتابة اسمه بين أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة.



وانضم ناغاتومو بهذا الإنجاز إلى قائمة تاريخية تضم أسماء كبيرة، مثل ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وبوفون، ورافائيل ماركيز، ولوثار ماتيوس، بعدما وصل إلى المشاركة الخامسة في كأس العالم.



ويعد ناغاتومو أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب اليابان، بعدما خاض مسيرة احترافية طويلة في أوروبا لعب خلالها لأندية إنتر ميلان وغالطة سراي وأولمبيك مارسيليا، قبل عودته إلى الدوري الياباني.



ويعول منتخب «الساموراي الأزرق» على خبرات ناغاتومو خلال البطولة المقبلة، خاصة مع امتلاكه خبرة كبيرة في البطولات الدولية والمباريات الكبرى.



ويوجد منتخب اليابان في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات هولندا وتونس والسويد، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.