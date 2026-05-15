دي بروين وكورتوا ولوكاكو يقودون بلجيكا في مونديال 2026



أعلن الإسباني رودي غارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، بقيادة الثلاثي كيفين دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو، استعداداً لخوض البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ويخوض المنتخب البلجيكي منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا.



وضمت القائمة 26 لاعباً، يتقدمهم كيفين دي بروين لاعب نابولي، إلى جانب روميلو لوكاكو مهاجم نابولي، زعاد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد إلى القائمة بعد تعافيه من الإصابة.



وشهدت القائمة غياب ماتس سيلز حارس نوتنغهام فورست، في واحدة من أبرز مفاجآت اختيارات رودي جارسيا قبل البطولة.



وضمت القائمة أيضاً أسماء لامعة مثل جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي، ويوري تيليمانس وأمادو أونانا من أستون فيلا، إضافة إلى لياندرو تروسارد لاعب أرسنال، وتشارليز دي كيتيلاري لاعب أتالانتا.



كما استدعى غارسيا عدداً من العناصر الشابة، أبرزهم سيني لامينز حارس مانشستر يونايتد، ومايك بيندرز حارس ستراسبورغ، في إطار سعي المنتخب البلجيكي لتجديد دمائه قبل انطلاق البطولة.



ومن المقرر أن يخوض منتخب بلجيكا مباراتين وديتين خلال فترة التوقف المقبلة أمام كرواتيا وتونس يومي 2 و6 يونيو، ضمن التحضيرات الأخيرة قبل بداية كأس العالم.



ويأمل المنتخب البلجيكي في تقديم ظهور قوي خلال النسخة المقبلة، بعدما عانى في السنوات الأخيرة من تراجع النتائج رغم امتلاكه مجموعة كبيرة من النجوم أصحاب الخبرات الأوروبية.