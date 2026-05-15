لماذا يغنون مجانًا؟ شاكيرا ومادونا وBTS يحيون نهائي المونديال بدون أجر

يشهد نهائي كأس العالم 2026 حدثًا غير مسبوق في تاريخ البطولة، بعدما قرر عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالمية المشاركة في الحفل الغنائي بين شوطي النهائي دون الحصول على أي مقابل مادي، في خطوة تشبه ما يحدث سنويًا في نهائي السوبر بول الأمريكي.

وكشفت صحيفة «ذا أثلتيك» أن شاكيرا ومادونا وفرقة BTS الكورية الجنوبية لن يحصلوا على أجر مقابل إحياء العرض الفني المقرر خلال نهائي كأس العالم، الذي يقام يوم 19 يوليو المقبل على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا مشاركة النجوم الثلاثة في الحفل، الذي سيكون الأول من نوعه في تاريخ نهائيات كأس العالم للرجال، إذ لم تشهد البطولة سابقًا عروضًا موسيقية بين شوطي المباراة النهائية.

ويتولى كريس مارتن، المغني الرئيسي لفرقة «كولدبلاي»، مهمة تنسيق الحفل الغنائي، بينما تتولى منظمة «جلوبال سيتيزن» إنتاج الحدث بالكامل.

وأكدت مصادر داخل «جلوبال سيتيزن»، بحسب تقرير «ذا أثلتيك»، أن الفنانين المشاركين قرروا التبرع بوقتهم لصالح المنظمة، التي تنشط في حملات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر ودعم قضايا التعليم والصحة والمناخ حول العالم، دون تقاضي أي رسوم نظير المشاركة في العرض.

وشبه التقرير ما سيحدث في نهائي كأس العالم بعروض السوبر بول الشهيرة في الولايات المتحدة، حيث لا يحصل الفنانون أيضًا على مقابل مالي، مقابل الظهور أمام واحدة من أكبر الجماهير التلفزيونية في العالم.

وأشار التقرير إلى أن نهائي السوبر بول الأخير، الذي شهد مشاركة المغني باد باني، تابعه أكثر من 125 مليون مشاهد داخل الولايات المتحدة فقط، بينما سبق لـ«فيفا» أن أعلن وصول نهائي مونديال قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا إلى نحو 1.42 مليار مشاهد حول العالم.

وأوضح التقرير أن فترة الاستراحة في نهائي كأس العالم 2026 ستكون أطول من المعتاد بسبب إقامة الحفل، إذ وضع «فيفا» خططًا خاصة لاستخدام أرضية ملعب «ميتلايف» خلال العرض الفني، بينما من المتوقع أن تستمر الفقرات الغنائية نحو 11 دقيقة.

وتملك شاكيرا علاقة طويلة مع بطولات كأس العالم، بعدما قدمت الأغنية الشهيرة «واكا واكا» الخاصة بمونديال جنوب أفريقيا 2010، كما أعلنت مؤخرًا أغنيتها الجديدة «داي داي» الخاصة بمونديال 2026 بالتعاون مع النيجيري بورنا بوي.

وسبق لـ«فيفا» تجربة الحفلات الموسيقية في بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، عندما شارك تيمز وجاي بالفين ودوجا كات في عرض غنائي خلال نهائي البطولة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، لكن العرض أقيم حينها في المدرجات وليس على أرضية الملعب.