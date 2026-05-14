الاتحاد البرازيلي يمدد عقد مدربه أنشيلوتي حتى 2030



مدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030 قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال 2026، وفقاً لما أعلن الخميس.



وأوضح الاتحاد أن تجديد العقد سيُبقي المدرب البالغ 66 عاماً على رأس الجهاز الفني للمنتخب «حتى كأس العالم 2030».



وتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل العام الماضي، وقاد أبطال العالم خمس مرات إلى التأهل بنجاح لكأس العالم المقررة الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وقال أنشيلوتي في البيان: «منذ الدقيقة الأولى، أدركت ماذا تعني كرة القدم لهذا البلد. على مدى العام الماضي، عملنا على إعادة المنتخب البرازيلي إلى قمة المشهد العالمي».



وأضاف المدرب السابق لريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي أنه يريد «مزيداً من الانتصارات، ومزيداً من الوقت، ومزيداً من العمل».



من جهته، قال رئيس الاتحاد البرازيلي سمير شود إن تجديد العقد يأتي ضمن الجهود الرامية إلى «إبقاء البرازيل في أعلى مستوى لكرة القدم العالمية».



ومن المقرر أن يعلن أنشيلوتي قائمته النهائية للبطولة في 18 مايو في ريو دي جانيرو، قبل أن يخوض المنتخب البرازيلي مباراة تحضيرية أخيرة أمام بنما في 31 مايو على ملعب ماراكانا.



وسيكون مقر إقامة المنتخب البرازيلي في ولاية نيوجيرزي خلال كأس العالم، حيث يواجه المغرب واسكتلندا وهايتي في منافسات المجموعة الثالثة.