مادونا وشاكيرا.. لحظات تاريخية في نهائي المونديال



سوف تتصدر النجمتان العالميتان مادونا وشاكيرا، وفرقة الفتيان الكورية الجنوبية «بي تي إس»، أول عرض يُقام بين شوطي نهائي كأس العالم لكرة القدم، في البطولة المقبلة.



ويتولى كريس مارتن، قائد فرقة كولدبلاي، الذي كشف عن قائمة الفنانين المشاركين عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يضم شخصيات من «شارع سمسم» وبرنامج الدمى المتحركة، الإشراف على هذا العرض التاريخي.



ومن المقرر إقامة نهائي كأس العالم يوم الأحد 19 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.



وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، أعلن عن خطط العرض في مارس من العام الماضي، وذلك عبر منشور على إنستغرام.



ومن المتوقع أن تمتد استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية لأكثر من 15 دقيقة المعتادة.



وسوف يُقام العرض دعماً لصندوق الفيفا العالمي لتعليم المواطنين - مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق فرص التعليم وكرة القدم للأطفال حول العالم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».



وأصبحت عروض الاستراحة بين الشوطين سمة بارزة في الأحداث الرياضية بالولايات المتحدة، وخاصة خلال مباراة السوبر بول، بدوري كرة القدم الأمريكية.



وشاركت مادونا في حفل الاستراحة في مباراة السوبر بول عام 2012، بينما شاركت شاكيرا جينيفر لوبيز المسرح في الحدث نفسه عام 2020.