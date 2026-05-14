نيوزيلندا تسبق الجميع بإعلان قائمتها لمونديال 2026

أعلن دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، القائمة النهائية للفريق، المكونة من 26 لاعبًا، للمشاركة في كأس العالم 2026، ليصبح المنتخب النيوزيلندي من أوائل المنتخبات التي تحسم تشكيلتها الرسمية قبل انطلاق البطولة.

وضمت القائمة مزيجًا من أصحاب الخبرة والمواهب الشابة، مع حضور قوي للمحترفين في الخارج، إذ تضم التشكيلة 15 لاعبًا ينشطون خارج الدوري النيوزيلندي والدوري الأسترالي، في مؤشر واضح على تطور الكرة النيوزيلندية قبل المشاركة العالمية المرتقبة.

ويقود القائمة المهاجم كريس وود، قائد المنتخب ونجم نوتنغهام فورست الإنجليزي، الذي يعول عليه كثيرًا لقيادة الخط الأمامي أمام منتخبات المجموعة السابعة.

كما تضم التشكيلة أسماء بارزة في الخط الخلفي، يتقدمهم مايكل بوكسال لاعب مينيسوتا يونايتد، وتايلر بيندون مدافع نوتنغهام فورست، إلى جانب ليبراتو كاكاسي لاعب ريكسهام.

وفي خط الوسط، يبرز ماركو ستامينيتش لاعب سوانزي سيتي، بالإضافة إلى جو بيل ومات غاربيه وبن أولد، بينما يقود الهجوم إلى جانب وود كل من إيلي جاست وكوستا بارباروسيس.

وكانت قرعة كأس العالم قد أسفرت عن وقوع نيوزيلندا في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر وإيران، وهي مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا، وتمنح المنتخب النيوزيلندي أملًا حقيقيًا في المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

وسيقيم المنتخب معسكره الرئيسي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، استعدادًا لخوض مبارياته الثلاث في الدور الأول، والتي يستهلها بمواجهة إيران يوم 16 يونيو 2026 في لوس أنجلوس، قبل لقاء مصر يوم 22 يونيو، ثم بلجيكا يوم 27 يونيو، وكلتاهما في فانكوفر الكندية.

ويطمح المنتخب النيوزيلندي إلى الظهور بصورة مختلفة في نسخة 2026، معتمدًا على الخبرة الأوروبية والانضباط التكتيكي، أملًا في صناعة إحدى مفاجآت البطولة وخطف بطاقة التأهل من مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات.