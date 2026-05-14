«فيفا» يعلن نجوم عرض استراحة نهائي كأس العالم

يحيي كل من مادونا وشاكيرا وفرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية عرض ما بين الشوطين لنهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن المنظمون الخميس.

وسيتولى كريس مارتن، نجم فرقة «كولدبلاي»، الإدارة الفنية لهذا العرض، الذي يُقام للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ومن المقرر أن يُقام النهائي يوم 19 يوليو على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرزي.

وتقام نسخة 2026، الأكبر في تاريخ المونديال، بمشاركة 48 منتخبًا، اعتبارًا من 11 يونيو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، قد أعلن في مارس الماضي أن البطولة ستشهد «أول عرض فني بين الشوطين في نهائي كأس عالم تابع للفيفا».

وتستعيد هذه المبادرة أجواء العرض الفني الذي أُقيم خلال نهائي كوبا أميركا العام الماضي على ملعب «هارد روك» في ميامي، والذي أحيته المغنية الكولومبية شاكيرا.

كما تأتي امتدادًا للتقليد الأميركي المرتبط بعروض الاستراحة الشهيرة خلال نهائي دوري كرة القدم الأميركية «سوبر بول».