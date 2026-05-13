إنفانتينو: تحضيرات كأس العالم تسير بشكل جيد والحماس يتصاعد



قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جاني إنفانتينو، الأربعاء: «نحن جاهزون» لمونديال 2026 المقرر بعد أقل من شهر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وقال في مقطع فيديو إن «التحضيرات تسير بشكل جيد جداً، الحماس يتصاعد. ننتظر ضربة البداية (في 11 يونيو على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي) التي ستأتي قريباً. حان الوقت لأن يبدأ كل شيء. نحن مستعدون لفتح أبوابنا واستقبال العالم».



وتابع: «أكثر من ستة ملايين مشجع في الملاعب، عشرات الملايين في المدن الـ16 المضيفة في ثلاثة بلدان رائعة، وستة مليارات شخص سيتابعون المباريات من منازلهم. كونوا مستعدين، فنحن جاهزون».



ورأى أن «ما نريده هو توحيد العالم، عالمنا بحاجة إلى ذلك. نعمل على حفل الافتتاح، حيث سنحتفل بكرة القدم وكذلك بالموسيقى. سيكون هناك فنانون استثنائيون سيحيون عروضاً في المكسيك وكندا والولايات المتحدة لكي توحّد كرة القدم والموسيقى العالم».



وللمرة الأولى في تاريخ النهائيات، ستنطلق كأس العالم بثلاث حفلات افتتاح تسبق المباريات الأولى للدول الثلاث المضيفة: المكسيك والولايات المتحدة وكندا.