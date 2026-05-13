استراحة نهائي كأس العالم 2026 قد تتجاوز 25 دقيقة

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم 2026، بعدما كشفت تقارير صحفية عن ترتيبات لإقامة عرض فني ضخم خلال استراحة المباراة النهائية على أرض ملعب «ميتلايف» في الولايات المتحدة.

وكشف موقع «ذا أتلتيك» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس استخدام أرضية ملعب «ميتلايف» خلال العرض الفني الخاص بين شوطي النهائي المقرر يوم 19 يوليو 2026، وهو ما قد يؤدي إلى تمديد فترة الاستراحة إلى أكثر من 25 دقيقة، بدلاً من 15 دقيقة المعتمدة في قوانين كرة القدم.

وأشار التقرير إلى أن الفكرة المطروحة تشبه عروض استراحة نهائي بطولة السوبر بول، والتي تعتمد على إقامة حفلات موسيقية ضخمة داخل أرض الملعب.

وكان «فيفا» قد نظم عرضًا ترفيهيًا خلال نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي على ملعب «ميتلايف»، بمشاركة عدد من الفنانين، بينهم دوجا كات وجي بالفين وتيمز، لكن دون استخدام أرضية الملعب، حيث تم إنشاء منصة مرتفعة داخل المدرجات لتجنب التأثير على العشب.

ورغم ذلك، امتدت استراحة المباراة وقتها إلى أكثر من 24 دقيقة، ما فتح الباب أمام توقعات بزيادة مدة التوقف بشكل أكبر في نهائي كأس العالم المقبل إذا تم تنفيذ العرض فوق أرضية الملعب.

وأوضح التقرير أن «فيفا» أبلغ بالفعل شركاء البث التلفزيوني بقرب الإعلان الرسمي عن قائمة الفنانين المشاركين في عرض النهائي، وسط توقعات بظهور أسماء عالمية كبيرة خلال الحفل.

ويشرف كريس مارتن قائد فرقة كولدبلاي على إعداد العرض بالتعاون مع منظمة غلوبال سيتيزن، بينما تزايدت التكهنات حول إمكانية مشاركة شاكيرا بعد إطلاقها الأغنية الرسمية للمونديال «Dai Dai» بالتعاون مع بورنا بوي.

كما أشار التقرير إلى أن تمديد فترة الاستراحة قد يفرض تحديات فنية وبدنية على اللاعبين والأجهزة الفنية، خاصة أن اللاعبين اعتادوا طوال مسيرتهم على استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط بين الشوطين.

ومن المتوقع أن يفرض ذلك تعديلات على طريقة تعامل المدربين مع المحاضرات الفنية داخل غرف الملابس، إلى جانب خطط جديدة من المعدين البدنيين للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الشوط الثاني.