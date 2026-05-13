«فيفا» يكافئ الأندية بآلاف الدولارات يومياً في كأس العالم 2026

تترقب الأندية حول العالم مكاسب مالية ضخمة خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما كشفت تقارير صحفية عن قيمة التعويضات التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم مقابل مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم في البطولة المقبلة.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكشف الصحفي الإسباني ميلشور رويز عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن «فيفا» سيمنح الأندية أكثر من 9000 يورو يوميًا عن كل لاعب يشارك في كأس العالم، بما يعادل نحو 10 آلاف دولار يوميًا ضمن برنامج تعويضات الأندية.

وأوضح أن هذه القيمة جاءت أقل من التعويضات التي حصلت عليها الأندية خلال نسخة كأس العالم 2022 في قطر، عندما وصلت قيمة التعويض اليومي إلى نحو 10950 دولارًا لكل لاعب.

ويعود انخفاض قيمة التعويضات إلى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 إلى 48 منتخبًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد اللاعبين المشاركين وإعادة توزيع ميزانية التعويضات على عدد أكبر من الأندية.

وتعتمد آلية «فيفا» على احتساب قيمة التعويضات وفق عدد الأيام التي يقضيها اللاعب مع منتخبه خلال البطولة، بداية من فترة التحضير وحتى نهاية مشاركة المنتخب في المونديال.

كما ترتفع قيمة العوائد المالية للأندية كلما واصل المنتخب التقدم في الأدوار الإقصائية، إذ يحصل كل نادٍ على مقابل مالي إضافي عن استمرار لاعبيه لفترات أطول داخل البطولة.

وأكدت التقارير أن نظام التعويضات يهدف إلى ضمان توزيع عادل وشفاف للمكافآت المالية على الأندية التي تسمح للاعبيها بالمشاركة في الحدث العالمي.