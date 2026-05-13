لوس أنجليس تراهن على الجذب السياحي في كأس العالم

تستعد لوس أنجليس لاستضافة مباريات كأس العالم 2026، في نسخة تعيد إلى الأذهان ذكريات مونديال 1994، وسط مزيج من الجذب السياحي والتحديات اليومية التي تواجه المدينة الأمريكية.

وكان ملعب روز بول قد استضاف نهائي كأس العالم للرجال عام 1994، كما احتضن نهائي كأس العالم للسيدات عام 1999.

ومن المقرر أن تستضيف لوس أنجليس ثماني مباريات في مونديال 2026، من بينها المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة أمام منتخب باراجواي يوم 12 يونيو، على ملعب سوفي ستاديوم، الذي سيحمل اسم «ملعب لوس أنجليس» خلال البطولة.

وتضم مقاطعة لوس أنجليس أكبر عدد من السكان المولودين خارج الولايات المتحدة، فيما شهدت الأشهر الأخيرة حملات نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في أماكن عامة، وأسفرت عن آلاف الاعتقالات، إلى جانب استمرار أزمة التشرد وارتفاع أسعار الوقود في المدينة.

وعلى مقربة من ملعب لوس أنجليس، تقع مقبرة إنجلوود بارك، التي تضم قبور شخصيات شهيرة، من بينها راي تشارلز وإيلا فيتزجيرالد وسيزار روميرو.

كما يعد رصيف سانتا مونيكا أحد أبرز المعالم السياحية في المدينة، بوصفه نهاية الطريق التاريخي 66، إلى جانب حديقة جريفيث، التي تضم المرصد الشهير وحديقة الحيوانات ولافتة هوليوود ومسارات المشي.

وتوفر استوديوهات السينما الكبرى جولات سياحية للزوار، بينما تشمل الوجهات الثقافية متحف أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة ومركز جيتي ومتحف مقاطعة لوس أنجليس للفنون.

وتشتهر لوس أنجليس أيضًا بتنوع مطاعمها، التي تقدم أطباقًا لاتينية وآسيوية وشرق أوسطية، ومن أبرزها مطعم «إن إن أوت برجر» ومطعم «سباجو» في بيفرلي هيلز.

وتبدأ فعاليات مهرجان «فيفا» الرسمي للمشجعين من 11 إلى 14 يونيو في ملعب لوس أنجليس التذكاري، فيما ستقام عشر مناطق مخصصة للمشجعين في أنحاء المدينة بين 18 يونيو و19 يوليو، بعضها مجاني وبعضها الآخر بتذاكر تتراوح أسعارها بين 5 و25 دولارًا.

وتعرف لوس أنجليس بازدحامها المروري الكبير، ما سيدفع الجماهير إلى الاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل العام وخدمات النقل التشاركي للوصول إلى الملاعب، خاصة مع محدودية مواقف السيارات وارتفاع أسعارها.

وسيوفر مترو المدينة وحافلات النقل خدمات مباشرة إلى نقاط التجمع المؤدية إلى الملاعب، فيما تنصح الجماهير بالحضور المبكر لتجنب الازدحام وطوابير التفتيش الأمني.

ويتميز ملعب لوس أنجليس، الذي افتتح عام 2020 ويتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، بمظلة شفافة وألواح قابلة للفتح للتهوية، كما سيستضيف حفل افتتاح ومنافسات السباحة في أولمبياد لوس أنجليس 2028.