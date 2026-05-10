أبرزهم هالاند ويامال.. شارة استثنائية تزين قمصان بعض لاعبي مونديال 2026

تستعد بطولة كأس العالم 2026 لظهور تفصيلة جديدة على قمصان عدد من اللاعبين المشاركين في البطولة، من خلال تخصيص شارة استثنائية للاعبين الذين يخوضون ظهورهم الأول في المونديال.

وكشف موقع «فوتي هيدلاينز» الإنجليزي المتخصص في أخبار قمصان وأطقم كرة القدم، أن اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في كأس العالم سيضعون على قمصانهم ما يعرف باسم «شارة الظهور الأول»، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على النجوم الجدد خلال البطولة.

وأوضح التقرير أن الشارة ستظهر فقط خلال المباراة الأولى للاعب في كأس العالم، قبل إزالتها بعد نهاية اللقاء، ليتم الاحتفاظ بها لاحقًا داخل بطاقة تذكارية خاصة توثق الظهور الأول لكل لاعب في البطولة.

كما أشارت شبكة «إي إس بي إن» الأمريكية إلى أن الفكرة سبق استخدامها في بعض البطولات والمسابقات الرياضية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قبل طرحها ضمن التصورات الخاصة بمونديال 2026.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة عدد كبير من النجوم الذين سيخوضون البطولة للمرة الأولى، يأتي في مقدمتهم النرويجي إيرلينغ هالاند، والإسباني لامين يامال.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تعرف الجماهير على اللاعبين الجدد المشاركين في البطولة، ومنح الظهور الأول لكل لاعب طابعًا خاصًا داخل الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

وإذا اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفكرة بشكل رسمي، فقد يظهر عدد من لاعبي المنتخبات العربية بهذه الشارة، حال تسجيلهم الظهور الأول في البطولة المقبلة.

وتقام كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على أن تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.