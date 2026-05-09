مفاجأة في قائمة البرازيل الأولية لكأس العالم



استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على ضم نيمار دا سيلفا إلى القائمة الأولية لمنتخب السامبا استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.



وكشفت صحيفة «غلوبو» البرازيلية أن نيمار أصبح ضمن القائمة الأولية التي تضم 55 لاعباً، في خطوة تمهد لعودته إلى منتخب البرازيل بعد غياب طويل بسبب الإصابة.



وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة نيمار في التواجد بالقائمة النهائية ما زالت قائمة بقوة، لكنها تبقى مرتبطة بمدى جاهزيته البدنية ومستواه الفني خلال الفترة المقبلة.



وغاب نيمار عن منتخب البرازيل منذ أكتوبر 2023، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.



وأكدت التقارير أن أنشيلوتي يتابع الحالة البدنية لنجم سانتوس البرازيلي بصورة مستمرة، من أجل حسم موقفه النهائي قبل إعلان القائمة الرسمية للمونديال.



وأوضحت الصحيفة أن إدراج اسم نيمار في القائمة الأولية لا يعني ضمان مشاركته بشكل نهائي، خاصة أن القائمة النهائية ستضم 26 لاعباً فقط.



ومن المنتظر أن يعلن أنشيلوتي القائمة النهائية لمنتخب البرازيل يوم 18 مايو الجاري، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ويخوض منتخب البرازيل منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي.



ويقترب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أيضاً من الإعلان عن تمديد عقد كارلو أنشيلوتي مع المنتخب حتى عام 2030، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.