أزمة جديدة تضرب منتخب العراق قبل كأس العالم 2026



أثارت مواعيد دوري نجوم العراق أزمة داخل المنتخب العراقي قبل انطلاق معسكر الإعداد الخاص بالمشاركة في كأس العالم 2026، في ظل تخوف الجهاز الفني بقيادة الأسترالي غراهام أرنولد من تأخر انضمام اللاعبين المحليين إلى المعسكر.



وتشهد المنافسة على لقب الدوري العراقي صراعاً قوياً بين ناديي الشرطة والقوة الجوية خلال الجولات الأخيرة، وهو ما تسبب في تعقيد موقف المنتخب العراقي قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.



ويواجه الجهاز الفني لمنتخب العراق أزمة في تجميع اللاعبين المحليين قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، بعدما تقرر انتهاء منافسات الدوري العراقي يوم 28 من شهر مايو الجاري، قبل أقل من 24 ساعة فقط على المباراة الودية المقررة أمام منتخب أندورا يوم 29 من الشهر نفسه.



وأوضح موقع «إلترا عراق» أن أرنولد أبدى استياءه من الجدول الزمني الحالي للدوري، بعدما تقرر إسدال الستار على المسابقة يوم 28 من الشهر الجاري، بينما يخوض المنتخب العراقي مباراة ودية أمام أندورا يوم 29 من الشهر نفسه.



ويضع هذا الفارق الزمني القصير الجهاز الفني في موقف صعب، بسبب عدم وجود وقت كافٍ لتجهيز اللاعبين وتطبيق الجوانب الخططية والفنية قبل المباراة الودية.



وطلب أرنولد من الاتحاد العراقي لكرة القدم بدء المعسكر الإعدادي قبل موعد المباراة بأسبوع كامل، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل الدخول في المرحلة الحاسمة.



واصطدم مقترح أرنولد برغبة بعض الأندية في الاحتفاظ بلاعبيها حتى نهاية منافسات الدوري المحلي، وخاصة نادي الشرطة الذي يضم أربعة لاعبين مرشحين للانضمام إلى المنتخب، وهم أحمد باسل ومناف يونس وأحمد يحيى ومصطفى سعدون، وهو ما أثار قلق الجهاز الفني من تأخر انضمام العناصر الأساسية إلى المعسكر قبل مواجهة أندورا الودية.



وتشهد الساعات الجارية اتصالات بين الاتحاد العراقي وإدارة نادي الشرطة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يسمح بانضمام اللاعبين الدوليين إلى معسكر المنتخب قبل مواجهة أندورا.