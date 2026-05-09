دخان كثيف يبتلع ملعب نهائي المونديال



أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر بين عشاق كرة القدم حول العالم، بعدما بدا وكأن ألسنة الدخان الكثيف تتصاعد من ملعب ميتلايف الأمريكي، المقرر أن يستضيف نهائي كأس العالم 2026 بعد أقل من شهرين.



وانتشرت الصور بسرعة هائلة، ما دفع الجماهير إلى الاعتقاد بأن الحريق اندلع داخل الملعب نفسه، قبل أن تكشف التقارير الأمريكية أن النيران كانت تلتهم مستودعاً ضخماً، يبعد أقل من ميل واحد عن الاستاد الواقع في ولاية نيوجيرسي.



ووفقاً لشبكة «إيه بي سي» هرعت فرق الإطفاء صباح الجمعة إلى منطقة كارلستادت للتعامل مع الحريق الكبير، الذي تسبب في تدمير سقف المستودع بالكامل، فيما غطى الدخان الأسود سماء المنطقة، وأصبح مرئياً حتى من مانهاتن عبر نهر هدسون، ولكن زاوية الصور المتداولة أوحت بأن الدخان يتصاعد مباشرة من ملعب ميتلايف، ما تسبب في حالة هلع واسعة بين جماهير كرة القدم الأمريكية وكرة القدم العالمية، خصوصاً أن الاستاد يعد أحد أبرز ملاعب مونديال 2026.



ويعد ملعب ميتلايف، الذي يتسع لـ82 ألفاً و500 متفرج، الملعب الرسمي لفريقي نيويورك جيتس،ونيويورك جاينتس في دوري كرة القدم الأمريكية، كما سيستضيف هذا الصيف ثماني مباريات في كأس العالم، أبرزها المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو المقبل.



ومن المنتظر أن يحتضن الملعب مباريات لمنتخبات كبرى مثل البرازيل وفرنسا وألمانيا وإنجلترا، خلال دور المجموعات، إضافة إلى مباريات في دوري الـ32 والـ16، ويأتي هذا الجدل بعد أسابيع من أزمة أخرى أحاطت بالملعب، إثر الغضب الجماهيري من أسعار النقل المرتفعة إلى الاستاد خلال البطولة.



وكانت هيئة النقل في نيوجيرسي قد أعلنت في البداية أن سعر تذكرة القطار ذهاباً وإياباً يوم المباراة سيصل إلى 150 دولاراً، قبل أن تتراجع إلى 105 دولارات بعد موجة انتقادات واسعة.



وتبلغ تكلفة الرحلة المعتادة من محطة بنسلفانيا في نيويورك إلى ملعب ميتلايف نحو 12.90 دولاراً فقط، رغم أن المسافة لا تتجاوز 9 أميال، وتستغرق حوالي 15 دقيقة.



وتتوقع سلطات الولاية استخدام نحو 40 ألف مشجع لوسائل النقل الجماعي في كل مباراة، خصوصاً مع عدم توفر مواقف سيارات داخل الملعب، والاكتفاء بعدد محدود من المواقف في مجمع أمريكان دريم القريب.