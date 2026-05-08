نجوم يطاردون المجد في سباق الأرقام القياسية للمونديال



تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى النسخة المرتقبة من كأس العالم 2026، حيث لا تقتصر الإثارة على المنافسة على اللقب، بل تمتد إلى صراع تاريخي على تحطيم الأرقام القياسية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة، يتقدمهم تيبو كورتوا، ديدييه ديشامب، هاري كين، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو ولامين يامال.



يبقى الرقم القياسي لأكبر المدربين سناً، مسجلاً باسم أوتو ريهاغل بعمر 71 عاماً، وسيحطم الرقم المدرب ديك أدفوكات بعمر 78 عاماً، بعد قيادته كوراساو لأول تأهل تاريخي إلى المونديال، إلى جانب هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا، والذي سيبلغ 74 عاماً في كأس العالم.



وسيكون الصراع على تحطيم الرقم القياسي لأكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية، والذي يحمله البرتغالي بيبي عندما سجل بعمر 39 عاماً، ولكن المنافسة تشتعل مع مشاركة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في المونديال المقبل بعمر 41 عامًا، إضافة إلى إدين دجيكو مع منتخب البوسنة والهرسك بعمر 40 عاماً.



وهناك شكوك حول إمكانية مشاركة لوكا مودريتش مع منتخب كرواتيا بعمر 40 عاماً، في المونديال المقبل بعد تعرض اللاعب لكسر في الوجه مؤخراً، ويتوقع غيابه عن الظهور في كأس العالم 2026.



فيما لا يزال هيلموت شون، يحتفظ بالرقم القياسي برصيد 25 مباراة، كأكثر المدربين خوضاً للمباريات، ولكن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، يقترب بقوة، إذ يمكنه معادلة الرقم عند بلوغ ربع النهائي، بل وتحطيمه إذا واصل التقدم، إلى جانب إمكانية كسر رقم أكثر الانتصارات.



ويبقى إنجاز البرازيلي رونالدو نازاريو بعمر 21 عاماً صامداً منذ 1998، كأصغر فائز بالكرة الذهبية، لكنه مهدد مع بروز جيل شاب، يتقدمه لامين يامال، إلى جانب مواهب واعدة قادرة على قلب المعادلة.



ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين فوزاً بالمباريات في المونديال، الألماني ميروسلاف كلوزه بـ17 انتصاراً، لكن ليونيل ميسي يلاحقه مع الأرجنتين بـ16 فوزاً، وقد يستعيد الصدارة خلال دور المجموعات في المونديال القادم.



كما يبقى ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً، الهداف التاريخي للمونديال، لكنه مهدد بفقدان الرقم مع اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 13 هدفاً، والفرنسي كيليان مبابي ولديه 12 هدفاً، بينما يظل الإنجليزي هاري كين والبرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن الحسابات.



أما الأكثر مشاركة كبديل، فيتربع على صدارة قائمتها البرازيلي دينيلسون برصيد 11 مشاركة، فيما يقترب الإنجليزي ماركوس راشفورد برصيد 9 مشاركات، من معادلة الرقم.



ويتقاسم صدارة قائمة الشباك النظيفة للحراس، الإنجليزي بيتر شيلتون، والفرنسي فابيان بارتيز، الرقم القياسي برصيد 10 مباريات، بينما يسعى البلجيكي تيبو كورتوا برصيد 7 مباريات، للاقتراب من هذا الرقم، مع فرصة أيضًا لمعادلة رقم الفرنسي هوغو لوريس في عدد المشاركات.



ويتقاسم كذلك صدارة قائمة الأكثر مشاركة في المونديال، ستة نجوم بـ5 مشاركات، وأبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، واللذان قد ينفردان به في نسخة 2026.



في حين، يتصدر قائمة الأكثر مشاركة في المباراة النهائية، البرازيلي كافو برصيد 3 نهائيات، ويلاحقه كيليان مبابي وليونيل ميسي ولكل منهما نهائيان، مع فرصة تاريخية جديدة في النسخة الجديدة للمونديال.



وأخيراً، يحمل الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا، الرقم القياسي في قائمة الأكثر تسجيلًا لثلاثة أهداف «هاتريك» في نسخ مختلفة، وحقق ذلك في نسختين، فيما يحتاج هاري كين وكيليان مبابي وغونزالو راموس وكريستيانو رونالدو، إلى «هاتريك» واحد فقط لمعادلة هذا الرقم.