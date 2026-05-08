إنهاء العام الدراسي مبكراً في المكسيك بسبب كأس العالم



أعلنت الحكومة المكسيكية إنهاء العام الدراسي قبل موعده بنحو ستة أسابيع، استعداداً لاستضافتها المشتركة لنهائيات كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إلى جانب موجة حر «استثنائية» يُتوقع أن تستمر خلال الصيف.



وكان من المقرر أن تنتهي الدراسة في 15 يوليو، غير أن وزارة التعليم العام المكسيكية ووزارات التعليم المحلية اتفقت، بحسب بيان رسمي صدر الخميس، على تقديم موعد العطلة إلى الخامس من يونيو، أي قبل ستة أيام فقط من انطلاق البطولة العالمية.



كما أعلنت السلطات أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 31 أغسطس، بعد فترة تمتد لأسبوعين مخصصة لـ«تعزيز العملية التعليمية».



وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك، في 11 يونيو، حيث يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الجنوب أفريقي على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي.



ومن المقرر أن تستضيف المكسيك 13 مباراة ضمن البطولة في مدن غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري، قبل إقامة المباراة النهائية في 19 يوليو على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.



وكان التقويم الدراسي الأصلي سيتداخل مع معظم أيام البطولة، بما في ذلك مباراتا نصف النهائي المقررتان في منتصف النهار بالتوقيت المحلي للمكسيك.



وقالت الحكومة في بيانها إن «هذه الإجراءات تضمن الالتزام بالمناهج والبرامج التعليمية، مع الاستجابة للاحتياجات التي عبّرت عنها الولايات، والوفاء بالتزامات بلادنا الدولية».



من جهته، أوضح وزير التعليم العام ماريو دلغادو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع الذي أقر التعديل وضع «رفاهية المجتمع التعليمي وتعزيز أوضاعه» في صدارة الأولويات.



وأضاف: «هذا التعديل يأتي بالدرجة الأولى نتيجة موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد حالياً، والتي ستستمر خلال شهري يونيو ويوليو، وكذلك بسبب استضافة كأس العالم على أراضينا».



وكانت المكسيك قد سجلت بالفعل عدة مستويات قياسية لدرجات الحرارة هذا العام، وفق ما أفادت به وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، من بينها تسجيل مدينة هيرموسيّو شمال غربي البلاد 42 درجة مئوية في مارس، وهو أعلى مستوى يُسجل في هذا الشهر.



ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار موجات الحر خلال يونيو ويوليو، مع درجات حرارة تفوق المعدلات المعتادة التي تتراوح عادة بين 25 و30 درجة مئوية.