ملعب نهائي مونديال 2026 يقترب من الجاهزية (صور)

دخلت الاستعدادات الخاصة بنهائي كأس العالم 2026 مرحلة جديدة، بعدما بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تركيب أرضية الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية في الولايات المتحدة يوليو المقبل.

وشهد ملعب «ميتلايف ستاديوم» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية أعمال تجهيز خاصة للعشب الطبيعي، ضمن التحضيرات لاستضافة نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واعتمد «فيفا» على أبحاث وتجارب استمرت لأشهر من أجل تجهيز الأرضية العشبية، حيث تمت زراعة العشب في ولاية كارولاينا الشمالية قبل نقله بالشاحنات لمسافة طويلة إلى نيوجيرزي لتجهيزه وفق المعايير الخاصة بالبطولة.

وأكد ديفيد غراهام، المسؤول عن إدارة الملاعب في «فيفا»، أن الهدف من هذه التحضيرات هو توفير أفضل أرضية ممكنة للاعبين خلال البطولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي أجرى اختبارات عديدة في ملعب مخصص بولاية تينيسي لمتابعة أداء العشب قبل اعتماده رسميًا.

وشهد الملعب تركيب عشرات القطع المستطيلة من العشب الطبيعي فوق طبقة من الرمال بسمك يقارب 45 سنتيمترًا، إلى جانب تجهيز نظامي تهوية وري خاصين بالأرضية الجديدة.

واستخدم العمال جهازًا مخصصًا يشبه ماكينة الخياطة لربط أجزاء العشب ببعضها داخل أرض الملعب، لتوفير سطح متجانس خلال المباريات.

ويستضيف ملعب «ميتلايف»، الذي سيحمل اسم «ملعب نيويورك - نيوجيرسي» خلال البطولة، 8 مباريات في كأس العالم، من بينها المباراة النهائية.

ويستخدم الملعب عادة في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية بأرضية صناعية، إلا أنه تمت إزالتها بالكامل لتركيب العشب الطبيعي الخاص بالمونديال.

وشهدت التحضيرات الخاصة بالملعب شكاوى من بعض الجماهير والمشرعين الأمريكيين بسبب ارتفاع تكاليف الوصول إلى الاستاد، حيث وصلت قيمة تذكرة القطار ذهابًا وعودة من نيويورك إلى 105 دولارات، رغم تخفيضها من 150 دولارًا في وقت سابق، مقارنة بالسعر المعتاد الذي يبلغ 12.90 دولارًا فقط.