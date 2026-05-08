«فيفا» يطوي صفحة عمرها 60 عاماً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، نهاية شراكته التاريخية مع الشركة الإيطالية «بانيني»، مبتكرة ألبومات الملصقات الشهيرة لكأس العالم منذ عام 1970، على أن تُستبدل ابتداءً من عام 2031 بشركة «فاناتيكس».

وقالت الهيئة الكروية في بيان: «في اتفاق بارز يوسّع نطاق علاقتهما التجارية الواسعة والناجحة أصلاً، وقّع فيفا وشركة فاناتيكس اتفاق ترخيص حصري وطويل الأمد في مجال المقتنيات، على أن يبدأ سريانه الكامل في عام 2031».

ويمثل هذا الإعلان نهاية تعاون استمر 60 عاماً مع الشركة الإيطالية التي تتخذ من مودينا مقراً لها.

وتأسست «بانيني» مطلع ستينات القرن الماضي على يد الإخوة الأربعة بانيني، وتتمتع بحق حصري مع «فيفا» لإصدار ألبومات كأس العالم منذ عام 1970.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيكون آخر ألبوم لكأس العالم من إصدار «بانيني» في نسخة 2030، التي تمثل الذكرى المئوية للبطولة، والمقررة إقامتها في المغرب بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا.

ولم ترد «بانيني» على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

ومن جهته، رحّب مايكل روبين، مؤسس «فاناتيكس» ومديرها التنفيذي، بهذا «اليوم التاريخي» للشركة، مضيفاً: «تمثل كرة القدم العالمية أكبر فرصة للنمو في عالم الرياضة، وعند الجمع بين قوة فيفا وروح الابتكار وريادة الأعمال لدى فاناتيكس، سنكون على أتم الجاهزية للارتقاء بتجربة سرد الحكايات والمقتنيات المتعلقة باللعبة بشكل غير مسبوق».

وفي بيان منفصل، أكدت «فاناتيكس» أنها ستعمل على «اكتشاف السحر وإيصاله إلى الشباب في جميع مناطق العالم».

وترتبط الشركة الأميركية بالفعل مع «فيفا» بعقد تسويق للمنتجات الخاصة بمونديال 2026، الذي ينطلق في 11 يونيو/حزيران المقبل.

ويمثل هذا التعاون مرحلة جديدة في مساعي «فيفا» إلى توسيع حضوره عالمياً وتجديد جمهوره، بعدما عقد شراكات مع منصتي «تيك توك» و«يوتيوب»، واعتمد صناع محتوى لتغطية مباريات كأس العالم هذا الصيف.