«فيفا» يرفع أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026 ثلاثة أضعاف

شهدت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 ارتفاعًا كبيرًا بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفع قيمة أفضل المقاعد المتاحة للمباراة النهائية إلى ثلاثة أضعاف السعر السابق.

ووصل سعر تذاكر الفئة الأولى الأمامية لنهائي كأس العالم، المقرر إقامته يوم 19 يوليو المقبل على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، إلى 32970 دولارًا، بعدما كان سعرها سابقًا 10990 دولارًا فقط.

وأدرج «فيفا» المقاعد الجديدة ضمن الفئة الأولى على الموقع الرسمي المخصص لبيع التذاكر، بينما أصبحت الفئة القديمة متاحة فقط لذوي الاحتياجات الخاصة.

وامتدت الأسعار المرتفعة إلى مباريات الدور نصف النهائي أيضًا، حيث طرحت تذاكر مواجهة نصف النهائي المقرر إقامتها يوم 14 يوليو على ملعب «أيه تي آند تي» في ولاية تكساس بأسعار وصلت إلى 11130 دولارًا، إلى جانب فئات أخرى بلغت 4330 و3710 و2705 دولارات.

وفي المقابل، وصلت أسعار تذاكر نصف النهائي الآخر، الذي سيقام على ملعب «مرسيدس بنز» في أتلانتا، إلى 10635 دولارًا، بالإضافة إلى فئات أخرى بلغت 3545 و2725 دولارًا.

وتشهد مباريات منتخب الولايات المتحدة في دور المجموعات أسعارًا مرتفعة كذلك، حيث تراوحت أسعار مباراة المنتخب الأمريكي أمام باراغواي يوم 12 يونيو المقبل على ملعب «سوفي» في كاليفورنيا بين 2735 و1940 و1120 دولارًا.

ووصل سعر تذاكر مواجهة الولايات المتحدة أمام أستراليا في سياتل يوم 19 يونيو إلى 2715 دولارًا، بينما تراوحت أسعار مباراة المنتخب الأمريكي أمام تركيا يوم 25 يونيو بين 2970 و1345 و990 و840 دولارًا.

ودافع السويسري جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» عن سياسة تسعير التذاكر خلال مشاركته في مؤتمر معهد ميلكن العالمي بمدينة بيفرلي هيلز الأمريكية، مؤكدًا أن أسعار التذاكر مرتبطة بطبيعة السوق الأمريكية.

وقال إنفانتينو إن قطاع الترفيه في الولايات المتحدة يعد من أكبر الأسواق في العالم، مشيرًا إلى أن إعادة بيع التذاكر بأسعار مضاعفة في السوق الثانوية كان أحد أسباب اعتماد هذه الأسعار المرتفعة من جانب «فيفا».

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي أن التذاكر المعروضة عبر «فيفا» لا تزال أقل من أسعار إعادة البيع المتداولة في الأسواق الأخرى، والتي تتجاوز أحيانًا ضعف السعر الرسمي.