الانتقادات تجبر منظمي مونديال 2026 على خفض أسعار النقل

خُفّض سعر تذكرة القطار ذهاباً وإياباً من نيويورك إلى الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية وسبع مباريات أخرى في كأس العالم لكرة القدم 2026، من 150 إلى 105 دولارات، بعد انتقادات واسعة من الجماهير، وفق ما أعلنه مسؤول، الخميس.

واتهمت مجموعات من المشجعين الجهات المنظمة بالمبالغة في أسعار النقل إلى ملعب نيويورك-نيوجيرزي، الواقع على بُعد 35 ميلاً من المدينة، لا سيما أن سعر تذكرة الذهاب والعودة في الأيام العادية يبلغ 12.90 دولاراً فقط.

وسيكون متاحاً 40 ألف تذكرة قطار فقط لكل مباراة من المباريات التي تُقام على الملعب، الذي تبلغ سعته 82.500 متفرج.

وقال رئيس هيئة النقل كريس كولوري إن حاكمة نيوجيرزي ميكي شيريل، المسؤولة عن شبكة السكك الحديدية التي ستنقل المشجعين من مانهاتن إلى مجمع ميدولاندز الرياضي، طلبت «من هيئة +إن جيه ترانزيت+ البحث عن رعايات خاصة ومصادر أخرى لخفض كلفة التذكرة».

وأضاف: «يسرني أننا تمكّنا من خفض السعر بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، ليصل إلى 105 دولارات للتذكرة».

ومن غير المرجح أن يضع هذا التخفيض حداً للجدل حول الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي أثار أيضاً انتقادات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال «فيفا»، الذي يواجه أصلاً انتقادات بسبب الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المباريات، في وقت سابق، إن الاتفاقيات التي أُبرمت مع المدن المضيفة «كانت تنص على توفير نقل مجاني للمشجعين إلى جميع المباريات».

وأضاف الاتحاد الدولي أن إعادة التفاوض نصّت على أن يكون النقل «بسعر الكلفة» في أيام المباريات.

وعلى النقيض من ملعب نيويورك-نيوجيرزي، سيدفع المشجعون المتوجهون إلى ملعب «فينانشال فيلد» في فيلادلفيا، أحد ملاعب كأس العالم أيضاً، دولارين و90 سنتاً فقط للوصول إليه، ولن يدفعوا شيئاً للمغادرة عبر شبكة مترو الأنفاق في المدينة.

وتعليقاً على سعر الـ150 دولاراً، قال رئيس رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا، توماس كونكانون، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لم نكن نتوقع أن نتعرض للاستغلال».

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع كندا والمكسيك، على أن تنطلق البطولة في 11 يونيو/حزيران المقبل.