«فيفا» يحدد الموعد الرسمي لإعلان القوائم النهائية لمونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، موضحًا المواعيد الرسمية وآلية اعتماد القوائم النهائية للبطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

ويُعد اختيار القائمة النهائية لأي منتخب من أكثر المهام تعقيدًا بالنسبة للأجهزة الفنية، إذ تعمل المنتخبات المتأهلة خلال الأشهر والأسابيع التي تسبق البطولة على متابعة اللاعبين واختيار المجموعة القادرة على تقديم أفضل أداء ممكن في الحدث العالمي.

وأكد «فيفا» أن كل منتخب سيُسمح له بقيد 26 لاعبًا في قائمته النهائية، وهو العدد نفسه الذي تم اعتماده خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يعلن «فيفا» القوائم النهائية الرسمية للمنتخبات الـ48 المشاركة يوم 2 يونيو 2026.

وتبدأ العملية بإرسال الاتحادات الوطنية قائمة أولية تضم ما بين 35 و55 لاعبًا، على أن تحتوي على أربعة حراس مرمى على الأقل، وستُستخدم هذه القوائم لأغراض داخلية فقط، ولن يتم نشرها رسميًا من قبل الاتحاد الدولي.

أما القائمة النهائية، فتضم ما بين 23 و26 لاعبًا، مع إلزام كل منتخب بتسجيل ثلاثة حراس مرمى على الأقل ضمن القائمة المعتمدة.

وأوضح «فيفا» أن استبدال أي لاعب من القائمة النهائية لن يكون ممكنًا إلا بلاعب وارد في القائمة الأولية، وذلك في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، على أن يتم الاستبدال قبل 24 ساعة كحد أقصى من المباراة الأولى للمنتخب في البطولة.

كما سيسمح باستبدال حارس المرمى في أي وقت خلال البطولة، بشرط أن يكون الحارس البديل ضمن القائمة الأولية، وفي حال تعرض الحارس الأساسي لإصابة خطيرة أو مرض شديد.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن المنتخبات يمكنها الإعلان عن قوائمها في أي وقت تراه مناسبًا، لكن القوائم لن تصبح رسمية إلا بعد اعتمادها النهائي من «فيفا» يوم 2 يونيو المقبل.

وعلى صعيد تاريخ القوائم في كأس العالم، كان العدد المسموح به للمنتخبات منذ نسخة 1930 وحتى مونديال فرنسا 1998 هو 22 لاعبًا، قبل أن يرتفع إلى 23 لاعبًا بداية من كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، ليستمر هذا النظام حتى مونديال قطر 2022 الذي شهد توسيع القوائم إلى 26 لاعبًا.

كما حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مواعيد إلزامية لإفراج الأندية عن لاعبيها المشاركين في البطولة، حيث تبدأ فترة الراحة والاستعداد الرسمية يوم 25 مايو 2026، أي عقب آخر مباراة رسمية يخوضها اللاعب مع ناديه.

وفي المقابل، منح «فيفا» استثناءات خاصة للاعبين المشاركين في نهائيات البطولات القارية للأندية حتى 30 مايو 2026، وذلك وفق موافقة مسبقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.