إنفانتينو يسخر مجددًا من أزمة تذاكر نهائي كأس العالم

واصل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، دفاعه عن أسعار تذاكر كأس العالم 2026، بعدما سخر من الجدل المثار حول أسعار تذاكر المباراة النهائية، مؤكدًا أن حضور مباريات دوري الجامعات في الولايات المتحدة قد يكون أكثر تكلفة.

جاءت تصريحات إنفانتينو بعد أيام من طرح أربع تذاكر لنهائي كأس العالم عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لـ«فيفا» بسعر وصل إلى 2.3 مليون دولار للتذكرة الواحدة.

أوضحت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن «فيفا» لا يتحكم بشكل مباشر في أسعار إعادة البيع، لكنه يحصل على عمولة تبلغ 15% من البائع والمشتري في كل عملية بيع تتم عبر المنصة الرسمية.

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال مشاركته في فعالية دعائية بمدينة لوس أنجلوس، إن عرض التذاكر بملايين الدولارات لا يعني أن هذا هو سعرها الحقيقي، كما لا يعني بالضرورة وجود من سيقوم بشرائها.

أضاف إنفانتينو، في تعليق حمل طابعًا ساخرًا: «إذا اشترى أحد تذكرة بمليوني دولار، سأهديه شطيرة هوت دوج ومشروب كوكاكولا حتى يستمتع أكثر».

برر رئيس «فيفا» ارتفاع الأسعار بطبيعة السوق الأميركية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك واحدًا من أكبر أسواق الترفيه الرياضي في العالم، وهو ما يفرض تطبيق أسعار تتماشى مع حجم الطلب.

وأشار إنفانتينو إلى أن القوانين الأميركية تسمح بإعادة بيع التذاكر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق الثانوية بعد طرحها للبيع بالسعر الأصلي.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن 25% من تذاكر مباريات دور المجموعات متاحة بأقل من 300 دولار، معتبرًا أن هذا السعر يظل أقل من أسعار بعض مباريات دوري الجامعات أو البطولات الاحترافية داخل الولايات المتحدة.

واختتم جياني إنفانتينو تصريحاته بالتأكيد على أن مباريات كأس العالم 2026 تشهد طلبًا جماهيريًا ضخمًا من مختلف أنحاء العالم، معتبرًا أن هذا الإقبال الكبير ينعكس بشكل مباشر على أسعار التذاكر، خاصة في ظل إقامة البطولة داخل الولايات المتحدة، التي تمتلك سوقًا رياضيًا وترفيهيًا يعد من الأكبر عالميًا.