«فيفا» يمتثل لقانون أونتاريو بشأن تذاكر كأس العالم

امتثل الاتحاد الدولي لكرة القدم لقانون جديد فرضته حكومة أونتاريو الكندية، بعدما عدل سياسة إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في تورونتو لتباع بالسعر الأصلي فقط عبر منصته الرسمية.

طبق «فيفا» الشروط الجديدة بعد أسبوع واحد من حذف تذاكر ست مباريات تقام على استاد تورونتو من منصة إعادة البيع الرسمية، وذلك عقب إقرار مقاطعة أونتاريو مشروع ميزانية عام 2026، الذي تضمن قانون «وضع الجماهير في المقام الأول».

ينص القانون الجديد على منع أي شخص أو جهة من عرض تذاكر المباريات في سوق إعادة البيع أو تسهيل بيعها بأسعار تتجاوز القيمة الأصلية المدفوعة للتذكرة.

فرضت الشروط المحدثة على منصة «فيفا» الرسمية عدم إمكانية إعادة بيع أي تذكرة خاصة بمباريات استاد تورونتو بسعر أعلى من المبلغ الأصلي المدفوع، حتى في حال شراء التذكرة سابقًا من المنصة بسعر يتجاوز قيمتها الرسمية.

واستثنت القواعد الجديدة باقي ملاعب البطولة، حيث لا تزال تذاكر المباريات المقامة في الملاعب الـ 15 الأخرى قابلة لإعادة البيع بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية عبر منصة «فيفا» الرسمية، وفقًا للوائح المحلية والاتحادية الخاصة بكل مدينة ودولة مستضيفة.

وأكد «فيفا» أن منصة إعادة البيع والتبادل الرسمية تهدف إلى حماية الجماهير وتنظيم عملية تداول التذاكر بما يتوافق مع القوانين المحلية للدول المستضيفة للبطولة.

وجاءت التعديلات الجديدة وسط الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعار تذاكر مونديال 2026، خاصة بعد ظهور تذاكر لبعض المباريات بأسعار مرتفعة في أسواق إعادة البيع خلال الأيام الماضية.