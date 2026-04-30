إنفانتينو يؤكد مشاركة إيران في مونديال 2026 وخوض مبارياتها في الولايات المتحدة



جدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الخميس، التأكيد على أن إيران ستشارك في مونديال 2026 وستخوض مبارياتها في الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته أمام كونغرس الهيئة العالمية لكرة القدم المنعقد في فانكوفر.



وقال إنفانتينو في مستهل خطابه أمام المندوبين: دعوني أبدأ من البداية، مؤكداً فوراً وبشكل واضح أن إيران ستشارك بالطبع في كأس العالم 2026»، مضيفاً: «وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدة» التي تستضيف النهائيات بالشراكة مع كندا والمكسيك.



وكان مسؤولون إيرانيون قد طرحوا فكرة نقل مباريات المنتخب في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، غير أن إنفانتينو رفض هذا المقترح في وقت سابق.



وفي تطور إضافي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي طرح فكرة مشاركة إيطاليا بدلاً من إيران في كأس العالم.



إلا أن الحكومة الأمريكية سارعت لاحقاً إلى النأي بنفسها عن هذا الطرح، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لاعبي كرة القدم الإيرانيين سيكونون موضع ترحيب.



وبحسب البرنامج الرسمي، من المقرر أن تخوض إيران مبارياتها الثلاث في المجموعة السابعة على الأراضي الأمريكية، ومن المفترض أن يقيم المنتخب معسكره خلال البطولة في مدينة توكسون بولاية أريزونا.